Des gardiens de l’ordre dans la jungle des masques

«Il n'est pas toujours facile de contrôler»

La responsabilité de contrôler la qualité des masques incombe à l’importateur, rappelle la pharmacienne cantonale vaudoise, Marie-Christine Grouzmann. La pharmacie de l’armée affirme s’assurer de la traçabilité et de la certification des produits qu’elle fait venir en Suisse à l’aide de spécialistes qui comprennent des langues comme le mandarin, en Chine. Du côté des masques de soins ou chirurgicaux, qui filtrent les gouttelettes et sont les plus adaptés à la vie quotidienne, la pharmacienne cantonale relève qu’«il y a beaucoup d’importations de ce type de masques et qu’il n’est pas toujours facile de savoir si ces filières répondent aux exigences de qualité et de conformité que l’on peut attendre en temps normal. Il existe des correspondances entre les normes chinoises et européennes qui permettent de déterminer si les masques importés répondent aux exigences européennes.»



Les masques ultrafiltrants efficaces contre les aérosols (KN95 en Chine ou FFP2 en Europe), à usage plutôt professionnel, en particulier dans le domaine de la santé, présentent des difficultés connues. «Nous pouvons voir qu’il y a actuellement de gros problèmes de qualité de ce type de masques sur le marché. Le laboratoire de Spiez (BE), de la Confédération, peut tester ce type de masques», explique Marie-Christine Grouzmann. Selon la pharmacienne cantonale, «visiblement le gouvernement chinois a pris de nouvelles mesures pour contrôler la qualité du matériel médical qui est exporté depuis le début de la semaine passée».