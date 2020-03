Grippe ou coronavirus, comment savoir?

Le Canton de Vaud fait face à de nouveaux cas de coronavirus dans sa population et, pour la première fois en Suisse, les contaminations ne proviennent pas de l'étranger.

Pour aider les malades, la population et les professionnel·le·s de la santé, l'État a mis en ligne la plateforme Coronacheck.

Avec quelques questions simples, il évalue le risque d'avoir contracté le coronavirus et suggère ce qu'il est possible de faire tout en rappelant les règles de prévention et d'hygiène.

Hotlines

Population: le numéro 0800 316 800 est en service dès le 28 février 2020 à 12 h. Il répondra à la population pour toutes les questions liées au coronavirus tous les jours de 8 à 20 h.

Manifestations: à la suite de l’interdiction de manifestations selon le communiqué de l’OFSP du 28 février 2020, le Bureau des manifestations ouvre une permanence au 021 644 84 36, vendredi jusqu’à 20 h et de 8 à 18 h ce week-end.



Professionnels santé, administration et entreprises: hotline 0848 477 477 tous les jours de 8 à 20 h.



Informations

Site du canton de Vaud : www.vd.ch/coronavirus Site internet de l’Office fédéral de la santé publique