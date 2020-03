L’horlogerie plonge mais Swatch garde espoir

Du jamais vu: pour la première fois depuis la grande crise des années trente, les exportations de l’horlogerie suisse en février ont non seulement diminué en nombre de pièces, (-22.2% pour les montres-bracelets), mais aussi en valeur, celle-ci accusant un repli de 9,2% à 1,6 milliard de francs. Cela signifie que toutes les gammes de prix sont touchées, et non plus seulement les montres bon marché entre 200 fr. et 500 fr. Celles-ci enregistrent certes la plus forte baisse, (-55,9% en volume et – 52,5% en valeur!), mais le haut de gamme, soit les garde-temps de plus de 3000 francs, n’est plus épargné, avec 5,3% de pièces exportées en moins, et une baisse du chiffre d’affaires de -1,3%.

Si les Etats-Unis sombrent...

Pour la Fédération horlogère, qui publie ces statistiques, «les conséquences de l’épidémie de coronavirus ont commencé de se faire sentir (…) mais cette évolution ne reflète toutefois pas encore complètement la situation effective sur certains marchés».? Les États-Unis enregistrent encore une hausse de 17,8% et le Royaume-Uni de 18,9%, mais cela ne suffit pas à compenser l’effondrement d’autres marchés, comme Hong Kong (-42%) ou les Émirats arabes unis (-26,3%). Au reste, prévoit Oliver Müller, de LuxeConsult, «si les États-Unis se mettent en mode shut down et plongent dans le rouge vif, l’effet sera terrible pour tout le monde, y compris l’horlogerie suisse».

Swatch Group au ralenti

En Suisse, toutes les manufactures ou presque ont fermé, à l’image de Rolex, Bulgari, TAG Heuer, Cartier, Piaget, Audemars Piguet, Bulgari ou Ulysse Nardin. Seul le Swatch Group, qui tenait conférence de presse jeudi matin, n’a bouclé aucune usine. «La production est arrêtée ou ralentie selon certains secteurs, a précisé Nick Hayek, mais aucun site n’est entièrement fermé», les employés continuant soit via le télétravail, soit par équipes alternées, avec des réductions du temps de travail. «Nous prévoyons un arrêt de deux à trois mois des usines et des boutiques», ajoute-t-il, précisant qu’il n’y aura «aucun licenciement, comme en 2009, afin d’être prêts lorsque le rebond se présentera». Reste à voir ce qui adviendra si Berne se prononce pour un confinement.

Bénéfice en recul de 13,7%

En 2019, Swatch a vu son bénéfice net reculer de 13,7% à 748 millions de francs, et son chiffre d’affaires se replier de 2,7% à 8,24 milliards. Une contraction due à la crise conjoncturelle et structurelle de la branche, aux troubles qui ont secoué Hong Kong, et à la valse-hésitation de la Commission de la concurrence quant au droit pour le Swatch Group de vendre ou non des mouvements aux entreprises tierces. Interrogé sur ce point, Nick Hayek en a profité pour lancer une pique: «Le télétravail imposé devrait permettre aux professeurs de la Comco d’avancer sur ce dossier…».

Nick Hayek insiste: cette crise n’est que «temporaire», et qu’il importe de «ne pas renier les stratégies du passé». Bien que les marchés européens et américains soient en pleine stagnation, usines et détaillants fermés, il porte son regard à l’est: «On voit qu’en Chine, notre principal marché, les boutiques commencent à rouvrir, et que l’activité reprend. C’est encore timide, mais c’est un signe encourageant».

Nouveautés au compte-gouttes

Hormis la présentation d’une Swatch à concevoir soi-même, et de la nouvelle Tissot T-Touch Connected Solar, qui dispose d’une autonomie de dix ans, et six mois en mode connexion, prouesse du site de production de piles Renata et du CSEM de Neuchâtel, dévoilées jeudi, les nouveautés s’égrèneront au compte-gouttes durant le reste de l’année. Faut-il croire avec Nick Hayek à un retour rapide à la consommation pour un produit aussi dispensable que la montre (non connectée)? Oliver Müller en doute: «IL y aura certainement un retour de l’envie d’acheter, une fois le virus vaincu, mais est-ce que le pouvoir d’achat sera encore là? Le temps de rémission sera long».

Syndicat inquiet

Du côté du syndicat Unia, on enregistre énormément de demandes de chômage partiel depuis le début de la semaine, «mais la tension émotionnelle est un peu retombée chez les salariés, qui ne comprenaient pas pourquoi les manufactures tournaient toujours malgré les décisions de l’OFSP, jusqu’à jeudi matin», précise Raphaël Thiemard, responsable du secteur horloger. Mais le syndicat nourrit les plus vives craintes pour les petites entreprises, qui, contrairement aux grandes marques, ne survivront pas toutes à cette tempête. Oliver Müller relève du reste son estimation des marques qui ne s’en relèveront pas de trente il y a trois semaines à «au moins soixante»

L’industrie suisse se fâche contre Genève et Vaud

Swissmem «Après le récent discours d’Emmanuel Macron, la communication des Cantons de Genève et Vaud a conduit à des attentes sans fondement», déplore Ivo Zimmermann, porte-parole de Swissmem. Rappelez-vous! Le président français avait répété à six reprises «Nous sommes en guerre» en vingt et une minutes. Cette insistance n’aurait cependant pas favorisé les propositions les plus pertinentes en Suisse romande, aux yeux du lobby des entreprises de la métallurgie, des équipements électriques et des machines: «C’est allé nettement au-delà des décisions de la Confédération, et cela est dangereux.» En ce sens, Swissmem craint surtout les incitations «au verrouillage systématique des frontières».

Le ton de ces messages donne une idée des inquiétudes pesant sur une bonne partie de l’industrie helvétique. «Des usines ont déjà cessé leurs activités et beaucoup d’autres devront encore les imiter dans un proche avenir. Soit parce qu’elles ne reçoivent pas de commandes, soit parce que leurs collaborateurs ne peuvent plus se rendre sur les sites de production. Ou encore parce que les réseaux de sous-traitance ne fonctionnent plus. Selon la durée de cette crise, le nombre de sociétés recourant au chômage partiel augmentera massivement», prévient Ivo Zimmermann.

Bobst Group La multinationale vaudoise spécialisée dans les machines d’emballage subit elle-même durement la crise du coronavirus. Et dans le monde entier. «Nos activités ont d’abord dû cesser en Chine pendant trois semaines, en février. Elles ont ensuite pu reprendre sur nos quatre sites de production de ce pays, entre 50% et 60%, puis revenir à la normale à la mi-mars. Depuis le début de ce mois, nos deux usines italiennes fonctionnent avec une moitié des effectifs sur site et l’autre à la maison. La France, l’Allemagne et l’Angleterre vont très probablement adopter le même modèle. Ce n’est qu’une question de jours. À la suite des mesures annoncées par l’État de Vaud mercredi, notre production en Suisse cessera en outre pendant au moins deux semaines, dès lundi», précise Stefano Bianchi, porte-parole de Bobst Group.

L’ampleur géographique de l’épreuve n’en est qu’à ses débuts. «La Chine sort de la crise lentement. L’Inde va y entrer. Puis ce sera l’Europe et les Amériques. Autrement dit, un long combat en perspective, exigeant de la persévérance», avertit Stefano Bianchi.

La chimie Autre branche, autre réalité. De grandes firmes de l’industrie chimique poursuivent leurs activités dans de relativement bonnes conditions. «Toutes nos manufactures suisses (Valais, Appenzell et Bâle-Campagne) sont complètement opérationnelles actuellement. De ce fait, nous ne prévoyons pas de recourir au chômage partiel. Nous recrutons en plus activement du personnel en Suisse», précise Lonza Group. Syngenta nuance à peine: «Notre activité industrielle n’a pas été réduite en Suisse. Seuls des ajustements ont été apportés aux installations de production. À ce jour, nous n’avons procédé à aucune demande de chômage partiel. Jusqu’à maintenant, la crise du coronavirus n’a eu qu’un impact minimal sur nos chaînes d’approvisionnement dans le monde.»

La pharma La pharma suisse a elle-même pu continuer jusqu’à présent sa production, sans encombre significatif, selon l’organisation Scienceindustries.