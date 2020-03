Les horlogers ne s’inquiètent pas encore

À l’image de toute l’économie mondiale, l’horlogerie suisse s’est mise sur pause. Elle avait d’ailleurs été l’une des premières à mesurer l’ampleur de cette épidémie, puisque, le 27 février déjà, la Fondation de la Haute Horlogerie avait annoncé l’annulation de son salon Watches & Wonders à Palexpo. Depuis dix jours, les manufactures ont désormais fermé leurs portes. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier, Piaget, Hublot, ils ont tous stoppé leurs machines et se sont inscrits aux abonnés absents. Personne ne veut communiquer ou présumer des conséquences de cette crise sanitaire sur leur chiffre d’affaires. Trop tôt, pas pertinent! «Seule la santé de nos employés compte pour l’instant», nous a-t-on répondu.

Pourtant, quelques voix s’élèvent déjà pour avancer quelques pronostics. Ainsi, dans ces colonnes, Oliver Muller, fondateur de LuxeConsult, envisage qu’une soixantaine de marques pourrait disparaître, si l’épidémie venait à durer. Juste avant la crise, deux maisons – De Grisogono et RJ – avaient mis la clé sous la porte. Pour des raisons de liquidités. Et d’autres montraient quelques signes de fébrilité. Le coronavirus leur portera-t-il le coup fatal? Rien n’est moins sûr. Pour l’instant, il n’y a pas de panique à bord.

Manufacture ouverte

CEO de la marque De Bethune, Pierre Jacques reste «optimiste et confiant». Pour l’instant, la manufacture, basée dans le village de L’Auberson, continue de tourner. «Nous ne produisons que 200 montres par année et l’Asie n’est pas notre premier marché», précise le Genevois. «Nous travaillons à flux tendu et nous n’avons pas de stock. Nous continuons de livrer ce que nous devons et, en mars, nous n’avons constaté aucune annulation de commandes. Cela nous permet d’amortir les effets de cette crise sanitaire!» Son coup de chance? Il a pu profiter des Watch Days, organisés par le groupe LVMH en janvier à Dubaï, pour présenter ses nouveautés: son carnet de commandes s’est rempli à un moment où le Covid-19 n’avait pas encore touché le Vieux-Continent. «Fermer la manufacture aurait des conséquences économiques plus graves pour nous», conclut-il. Rappelant que 25% de ses employés – sur un total de 32 – sont tout de même confinés chez eux.

Fondateur de la marque Artya, Yvan Arpa prend cette période, pénible pour tout le monde, avec philosophie. «C’est peut-être le moment de repenser à ses valeurs, de méditer, on se dirige peut-être vers une société moins consumériste, moins matérialiste…» Il le dit sans sourciller: avoir peur n’est pas dans sa nature. «Je sais m’adapter», sourit cet horloger qui s’est spécialisé dans les pièces uniques. «Je propose des produits différents et les fondamentaux de ma société sont sains. En général, mes clients paient 50% du prix à la commande, le reste à la livraison. Après, il faut le temps de produire la pièce…» Si le taux de change avec le franc suisse lui paraît plus pénalisant que la fermeture de ses points de vente, Yvan Arpa a un autre défi à relever dans son atelier: avoir suffisamment de composants à disposition pour pouvoir continuer à assembler ses montres! Le jour de notre téléphone, il attendait encore une livraison de saphirs du Jura. «J’arrive à me débrouiller. En temps de guerre, on disait qu’il fallait démonter un tank pour en construire un autre… Je fais la même chose avec mes montres. Mais, pour les grandes complications, c’est plus difficile!»

On sort la Bulldog…

Maximilian Busser, lui, est bloqué chez lui, à Dubaï. «Cela fait cinq ans que je travaille à distance, je suis donc rompu à l’exercice», avoue-t-il. Fondateur de la marque MB&F, le Genevois ne chôme pas: il a en effet maintenu le lancement d’une nouvelle montre, la HM10 Bulldog, prévu le 24 mars. «On a hésité, mais cette pièce fait sourire et, aujourd’hui, on a besoin d’un peu de légèreté», précise-t-il. Avant d’être plus pragmatique: «Nous avions livré une quinzaine de pièces à nos détaillants au cours des quatre dernières semaines, quelques clients finaux avaient passé commande, on ne pouvait pas attendre…»

En 2020, Max Busser s’apprêtait à célébrer les 15 ans de la marque. Cette année aurait dû être «spectaculaire», elle ne le sera pas! Mais il ne peint pas le diable sur la muraille pour autant. «MB&F a un fond de trésorerie qui lui permettra de voir venir. Depuis la création de l’entreprise, en 2005, je n’ai pas retiré un centime, l’argent est à disposition… C’est ce qui va nous sauver!» En revanche, il craint un peu plus pour toutes ces PME qui ont des dettes ou qui étaient en quête d’actionnaires avant la crise. Et Max Busser de citer l’un de ses amis qui considère déjà cette crise sanitaire comme «l’Armageddon des entrepreneurs»!