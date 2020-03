Pour les journaux européens, «ce virus va changer beaucoup de choses»

Dans le «Figaro», Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste chez Market Securities, classé meilleur prévisionniste sur les statistiques américaines, européennes et chinoises par Bloomberg, estime que l’Europe doit mobiliser au moins 2 points de PIB pour sa relance. Bertille Bayart, journaliste du quotidien français lui a demandé quelles hypothèses faire sur la durée de la crise? Sa réponse est claire: «À l’échelle mondiale, l’épidémie ne sera pas contenue avant le mois de juin au moins. Ce qui s’est passé en Chine est instructif. Il faut réaliser que 760 millions de personnes ont été concernées à un moment ou à un autre par une mesure de confinement. C’est à ce prix – une paralysie – que le pays a endigué l’épidémie. La Corée du Sud a également pris des mesures très fortes et a ainsi su traiter rapidement la crise sanitaire. Ces deux exemples montrent que le seul moyen pour contrôler l’épidémie… c’est de tuer l’économie!»

Pour lui, l’impact sur la croissance mondiale reste très difficile à évaluer.« En excluant la Chine, le trou d’air au deuxième trimestre sera énorme. L’Europe sera en récession au premier et au deuxième trimestre. L’Italie, qui souffre le plus, sera certainement en récession, et possiblement très fortement, sur la totalité de l’année 2020. L’Allemagne, avec son économie exportatrice, risque aussi d’être dans le rouge sur l’année. La récession est donc mon scénario pour l’Europe entière en 2020, et j’intègre dans cette prévision une dose de relance. Cela dit, la capacité de l’Europe à mettre en place des mesures massives et coordonnées de soutien sera déterminante pour l’activité des trimestres à venir. Cette épidémie est en effet techniquement un choc transitoire. Mais ce sera beaucoup, beaucoup plus grave si on ne parvient pas à éviter la panique y compris sur le terrain économique. Il faut créer un socle sur lequel accrocher les anticipations et avoir l’assurance qu’après le choc de l’épidémie, l’activité repartira.»

«Dans le monde en réseau du XXIe siècle, nous devons maintenant apprendre que les systèmes de santé modernes sont essentiels pour tout le monde» Joschka Fischer

Le quotidien allemand «Die Welt» a interrogé l'ancien ministre des affaires étrangères Joschka Fischer, 72 ans, sur la crise mondiale induite par cette pandémie. «Ce virus va changer beaucoup de choses. Il y a déjà eu des pandémies, par exemple la dévastatrice grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais dans le monde en réseau du XXIe siècle, nous devons maintenant apprendre que les systèmes de santé modernes sont essentiels pour tout le monde. Et pas seulement dans le cadre de l'industrie de la santé. Elle doit aller beaucoup plus loin – vers des services communs d'intérêt général. Ce n'est que maintenant, après le déclenchement de cette crise mondiale, que nous réalisons qu'à l'avenir nous ne pouvons plus nous permettre de compter uniquement sur les forces du marché pour la production de médicaments. Ni dans la production des ustensiles nécessaires à la lutte contre les épidémies. À mon avis, une des conséquences de cette crise sera que le système de santé sera et doit être d'une importance beaucoup plus grande à l'avenir, et qu'il doit y avoir une obligation politique de fournir des services d'intérêt général pour ces futures pandémies. Il ne restera pas le dernier virus auquel l'humanité devra faire face.»

«La sécurité ou la santé ne sont pas des marchandises que l'on peut acheter ou vendre» Fernando Vallespin, professeur en sciences politiques

Dans «El Pais», Fernando Vallespin, professeur en sciences politiques, trouve dans cette crise un nécessaire retour aux valeurs.« Le succès dépend de la bonne adéquation entre ces trois éléments, qui sont purement politiques – leadership, civilité, bien commun –, des ressources généralement rares face à la prééminence des intérêts de groupe ou aux diktats des identités d'exclusion. Et cela m'a laissé une autre vertu, pas exclusivement politique, mais aussi fondamentale, la solidarité. Face à l'adversité, nous sommes tous égaux. La sécurité ou la santé ne sont pas des marchandises que l'on peut acheter ou vendre, elles doivent être renforcées par l'activisme public afin que les inégalités de revenus ne conduisent pas à une protection asymétrique.» Et l'invité de la page Opinions d'El Pais, d'ajouter : «Une dernière considération, implicite dès le départ, concerne les limites des solutions nationales aux dangers qui ne connaissent pas de frontières. On dit que l'État est trop petit pour résoudre les grands problèmes et trop grand pour résoudre les petits. Mais ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui est essentiel pour rassembler et mobiliser les ressources nécessaires et pour parvenir à une unité d'action géographique coordonnée. Mais elle n'atteindra jamais le succès requis par elle-même, sans coopération avec d'autres unités politiques. Tant le Covid-19 que les défis posés par le changement climatique nécessiteront des niveaux de compréhension et de gouvernance mondiale que nous n'avons même pas encore osé tenter.»

Dans «Le Soir», Jean-Paul Marthoz, chroniqueur, s'interroge sur une nécessaire remise en cause et parle de basculement du monde. «Bien plus encore que l’urgence climatique, car plus concrète, plus personnelle et plus immédiate, «cette épidémie pourrait être le premier test du mode de vie du XXIe siècle, mettant à nu la fragilité cachée d’un système qui a longtemps semblé transparent», écrit Charlie Warzel dans le New York Times. Les questions fusent sur ce que l’on ne voulait pas vraiment voir: la dépendance excessive des économies européennes par rapport à la Chine; les liens potentiels entre les nouvelles épidémies et l’urgence climatique et environnementale; les défaillances des institutions de santé dans des États fragilisés; les faiblesses des systèmes de sécurité sociale qui, dans de nombreux pays, (dont les États-Unis, comme le note Elie Mystal dans The Nation), risquent d’aggraver l’impact de l’épidémie et d’exacerber les tensions sociales en raison des inégalités dans l’accès aux soins.»