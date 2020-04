Le laboratoire de Wuhan qui agite les suspicions et les fantasmes

L’histoire évoque le scénario d’un roman d’espionnage, avec ses zones d’ombre, ses demi-réalités et ses hypothèses sans preuves mais pas invraisemblables… Pour la comprendre, il faut remonter aux sources, et d’abord au mois de janvier, quand deux chercheurs indiens affirment que le Covid-19 a été manipulé génétiquement en laboratoire.

Dans les milieux scientifiques, l’hypothèse est balayée et les objections sont si nombreuses que les deux chercheurs reconnaissent leur erreur. Cela n’empêche pas le professeur Luc Montagnier de déclarer à son tour, la semaine dernière, que le virus aurait été manipulé pour servir de vaccin contre le sida. Là encore, la réponse des scientifiques est accablante et suggère que le Prix Nobel, à 87 ans, n’est peut-être plus tout à fait à la pointe de la recherche.

Dans les milieux politiques, en revanche, l’hypothèse d’un virus manipulé rencontre un écho plus large. Sur Twitter, l’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad demande une enquête de l’OMS. Aux États-Unis, le sénateur républicain Tom Cotton pointe du doigt un laboratoire de type P4 à côté de Wuhan. P4, c’est le plus haut niveau de sécurité en matière d’agents infectieux, des labos très sophistiqués comme il n’en existe qu’une trentaine au monde dans un petit nombre de pays. Pour acquérir cette technologie, Pékin a acheté et construit ce laboratoire en collaboration avec la France.

Là encore, l’hypothèse ne retient guère l’attention jusqu’à la parution d’un article du «Washington Post», la semaine dernière, qui révèle qu’en 2018 des officiels de l’ambassade américaine s’étaient inquiétés de problèmes de sécurité dans le P4 de Wuhan. On n’évoque plus la thèse d’une arme biologique, mais plutôt une fuite accidentelle du virus faute de normes de sécurité suffisantes.

Une fuite accidentelle?

Le journaliste Antoine Izambard connaît bien ce laboratoire, qu’il a visité en février 2019 pour un livre qu’il vient de publier sur le pillage technologique de la France par la Chine*. Il y raconte la lente gestation du P4 de Wuhan, lancée en 2003 au lendemain de l’épidémie de SRAS, achevé en 2015 seulement et qui aurait dû être une collaboration étroite entre les deux pays, avec 50 chercheurs français chargés du transfert de compétence. «Rien de tout cela ne s’est fait. Depuis l’inauguration du laboratoire, il n’y a qu’un seul scientifique français sur le site, la Chine n’a pas tenu ses engagements et la France n’a pas osé arrêter le programme. Impossible de fâcher la Chine…»

L’hypothèse d’une fuite du virus à partir du P4 le laisse un peu sceptique. «Il faut comprendre qu’il y a trois laboratoires de recherche à Wuhan. D’abord le P4. Mais il y a un an, il fonctionnait de manière très ralentie et n’a d’autorisation de recherche que sur trois virus – Ebola, CCHF et Nipah – qui ne sont pas des coronavirus. Juste à côté, il y a un autre centre, l’Institut virologique de Wuhan, qui chapeaute le P4. Et enfin, en ville, près du fameux marché, un institut de type P2, le Centre de prévention et de contrôle de Wuhan. À mon avis, si l’hypothèse d’une fuite devait être retenue, ce serait plutôt là.»

On notera que l’Institut virologique de Wuhan est le premier à avoir identifié et publié le nouveau coronavirus, le 9 janvier. Shi Zhengli, une chercheuse de grande réputation, s’était même inquiétée, selon la revue «Scientific American», d’une possible fuite de son laboratoire. Elle avait enquêté et publié mi-février un message de soulagement affirmant que le virus n’avait rien à voir avec son laboratoire: «Cela m’a enlevé un poids énorme, je n’en dormais plus depuis des jours.»

Antoine Izambard relève pour sa part que les doutes sur la sécurité du P4 sont justifiés, même si peu d’éléments accréditent une fuite du virus. «Ce ne sont que des soupçons, pas des preuves.» Quant à l’OMS, elle a tenu une conférence de presse, mardi, pour assurer que le Covid-19 était un virus naturel et qu’il ne provenait pas d’un laboratoire.

* «France-Chine, les liaisons dangereuses», Stock