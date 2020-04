Un médecin new-yorkais: «Nous avons sauvé un enfant de 4 ans»

Le soulagement a remplacé les sanglots. «C’était une bonne journée», glisse Jason Shatkin, un médecin spécialisé dans les maladies pulmonaires au Valley Hospital dans la banlieue de New York. «Nous avons pu extuber un enfant de 4 ans et un patient de 41 ans infectés par le Covid-19 et qui étaient sous assistance respiratoire depuis 18 jours. Ils sont les premiers patients dans une condition critique dans notre hôpital à avoir pu être extubés».

Dimanche, lorsque nous avions contacté Jason Shatkin pour la première fois, le médecin était épuisé. Il s’était mis à pleurer en décrivant la situation dramatique provoquée par le coronavirus dans son service de soins intensifs. Il avait partagé son sentiment d’être «encerclé» par le virus et parlé de sa peur de ne pas revoir ses 9 enfants. En ce mardi après-midi, il est toujours aux soins intensifs, mais sur le point de passer le témoin. «Je termine ma garde de 72 heures ce mardi soir», raconte-t-il. «L’atmosphère dans l’équipe est un peu plus joyeuse car nous avons l’impression que nous progressons contre le virus.»

Jason Shatkin et son équipe ont commencé à prescrire du Remdesivir, un antiviral qui est testé dans des hôpitaux aux États-Unis. «Ce médicament a l’air de nous aider mais il est encore trop tôt pour l’affirmer avec certitude», poursuit-il. «Nous savourons tout de même les bonnes nouvelles et les progrès que nous effectuons.»

La situation reste extrêmement préoccupante au Valley Hospital comme dans les autres hôpitaux de l’agglomération new-yorkaise. «Nous avons reçu 38 nouveaux patients ces dernières vingt-quatre heures, une prise en charge énorme pour un service comme le nôtre», ajoute Jason Shatkin. «Et ce matin (ndlr: mardi matin), j’ai traité 4 malades octogénaires qui ne survivront malheureusement pas au Covid-19.»

L’USS Comfort, le bateau hôpital de la marine américaine, est arrivé lundi dans le port de New York pour tenter de désengorger les hôpitaux de la Grande Pomme. Il a précédé plus de 500 ambulanciers, 250 ambulances et 2000 infirmiers et infirmières qui sont en train d’arriver en renfort. Le complexe de tennis de Flushing Meadows qui accueille chaque année l’US Open est en train d’être transformé en hôpital provisoire alors que le bilan du coronavirus à New York a passé la barre des 1500 morts mardi matin. Bill De Blasio, le maire de la ville, a affirmé que les autorités new-yorkaises s’attendaient à une «énorme augmentation» des cas de coronavirus la semaine prochaine.

Le 12 mars, Donald Trump promettait aux Américains que la pandémie ne ferait que «très peu de morts». Mardi après-midi à Washington, le président américain a prévenu ses concitoyens que les deux prochaines semaines seraient «très douloureuses». La task force de la Maison-Blanche luttant contre la pandémie a estimé que le coronavirus pourrait faire entre 100’000 et 240’000 morts aux États-Unis tandis que les Américains continuaient à rester confinés chez eux et gardaient leurs distances. Les scientifiques de l’administration Trump ont prévenu que le bilan pourrait être beaucoup plus lourd si les Américains ne suivaient pas les recommandations des autorités.

Au Valley Hospital à Paramus, Jason Shatkin se réjouit de terminer sa garde et d’avoir vingt-quatre heures de répit mercredi avant de reprendre son combat contre le coronavirus jeudi. «La peur de l’infection par le Covid-19 est omniprésente», conclut-il. «Je ne peux plus embrasser ma femme et mes enfants. Même chez moi, je dois garder mes distances.»