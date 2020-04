Un message d’espoir à flanc de montagne

Pour la voir, il faut prendre de la hauteur. En ces temps de ruminations confinées, autant dire qu’elle est l’invitation à une vraie respiration. Ce dimanche, une fresque de 3000 m2 a été dévoilée sur les hauts de Leysin, à flanc de montagne. Peinte à même l’herbe d’un pâturage, elle ne s’admire pas au ras des pâquerettes. Elle est l’oeuvre d’un artiste hors norme, Saype (alias Guillaume Legros), Français et Fribourgeois d’adoption qui, en quelques années, s’est fait connaître dans le monde entier comme un pionnier d’une forme novatrice de landart.

«Se serrer les coudes»

En pleine crise du coronavirus, il a voulu imaginer une petite fille assise sur le sol que l’on surprend en train de dessiner une farandole de petits personnages formant une ronde autour d’elle. Baptisée «beyond-crisis», ou «au-delà de la crise», l’image se veut douce et enfantine, tout en cachant dans ses tiroirs des messages optimistes pour l’avenir. «Cette petite fille est en quelque sorte un reflet du confinement, parce qu’elle est toute seule et aussi, parce qu’elle tire de son imagination ces personnages qui se tiennent la main, explique l’artiste. C’est un appel à penser l’après-crise comme un monde où les gens se serreront les coudes.»

(crédit: Saype)

Saype n’est pas un inconnu à Leysin, ou il avait déjà fait sensation une première fois, en 2016, avec une fresque qui était la plus grande du genre à l’époque. Depuis, il ne s’est pas arrêté, au point d’être désigné, l’an dernier, comme l’un des 30 artistes de moins de 30 ans les plus influents de la planète par le magazine américain Forbes. Juste avant que le monde ne se retrouve sous cloche, il rentrait d’ailleurs de Côte d’Ivoire, où il avait réalisé une autre fresque immense dans la capitale Yamoussoukro. Autre projet, autre message de solidarité, l’œuvre représentait une poignée de main et s’inscrivait dans une série reproduite à Paris, Genève ou encore Ouagadougou.

Pour sa deuxième œuvre à Leysin, c’est l’inspiration du moment qui a parlé, dans un élan aussi gratuit que spontané. «Ça s’est décidé il y a une semaine. J’ai pris contact avec un paysan qui a été d’accord de mettre son terrain à disposition sans poser de questions!» rigole-t-il. La réalisation s’est faite en quelques jours, avec des peintures complètement biodégradables, à base de craie et de charbon, qui sont sa marque de fabrique. «Tout devrait disparaître d’ici une à deux semaines», prédit l’artiste.

(crédit: Saype)

C’est le principe de son art, par définition éphémère: avoir un impact, mais pas sur la nature. «Ce n’est pas une invitation à ce que les foules se déplacent ici en rompant le confinement», dit Saype. Ainsi, pour voir la petite fille de Leysin, il propose de prendre de la hauteur avec un drone. Des images à voir sur le site de 24 heures, sur celui de l’artiste. et sur la page facebook de l'artiste.