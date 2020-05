Un mode d’emploi suisse pour rouvrir les frontières

Les images, impensables il y a encore un an, marquent les esprits. Au bord du Lac de Constance, des grillages ont été installés à la frontière germano-suisse. Dans le canton de Genève, ce sont des blocs de béton qui séparent Suisses et Français. De part et d’autre, des amis, des cousins, des collègues, des amoureux, se retrouvent à distance, en attendant la fin des restrictions.

Alors que de nombreux gouvernements européens lèvent progressivement leurs mesures internes liées au coronavirus, la réouverture des frontières vire au casse-tête. Les 26 pays membres de l’espace Schengen, dont la Suisse, discutent, mais n’ont pas encore trouvé de solutions communes.

Ce mardi, six auteurs suisses* publient un concept novateur. Cette équipe s’est formée par hasard, lors d’un Hackathon, une journée de réflexion consacrée au Covid-19, qui a eu lieu début avril. Ses travaux sont hébergés par le laboratoire d’idées Foraus.

«Des zones de confiance»

«Si la situation perdure, Schengen risque de se trouver en danger, explique la Genevoise Cécile Rivière, l’une des six auteurs du papier. Cela étant, nous ne minimisons pas les enjeux sanitaires. L’un des défis, aujourd’hui, réside dans la coordination de la levée des mesures, d’autant plus pour un pays comme la Suisse qui a beaucoup de voisins et dont le tissu économique et local est très intégré.»

Comment faire? Le virus ne touche pas tous les pays de l'espace Schengen avec la même intensité. A l'intérieur d'un Etat, la situation épidémiologique peut aussi différer d'une région à l'autre. Les six auteurs proposent ainsi de créer des zones de confiance, «de telle manière que les régions frontalières et les pays qui en sont au même niveau épidémique appliquent les mêmes contrôles aux frontières», écrivent-ils, tout en soulignant qu'un retour en arrière serait possible selon l'évolution de la pandémie.

La levée des mesures serait progressive et se ferait d’abord par régions. Elle s'accompagnerait de mesures spécifiques. Première étape: le niveau de contrôle de la pandémie est jugé suffisant dans deux régions frontalières voisines. Les membres d’une même famille et tous les travailleurs qui résident dans cette zone de confiance peuvent alors franchir la frontière sans restrictions. «On le voit bien dans le grand Genève, autour du Lac de Constance, dans la région bâloise: la vie locale, économique et sociale se passe de plus en plus à l’échelle de la région, souligne Cécile Rivière. Il y a une réelle confiance entre les autorités et entre les populations. On appartient à la même communauté. Ils nous semble important de rétablir ces liens-là en priorité.»

Au risque de discriminer, par exemple, le Valaisan à qui l’on déconseillerait de se rendre chez son cousin lyonnais tandis que le Genevois pourrait le faire ? «C’est vrai qu’à partir d’une certaine distance, les règles seraient différentes, admet Cécile Rivièe. Cela dit, c’est un modèle qui nous semble très intéressant parce qu’il est graduel. On active les zones de confiance à un stade où des contrôles existent encore à la frontières et où les moyens de mobilité restent de toute manière restreints. Si vous soulevez un peu le couvercle dans la zone de confiance, cela peut aussi faire figure de test pour le reste du pays.»

Ensuite, les vacanciers

La deuxième étape s’enclenche, selon ce concept, lorsque le niveau de contrôle de l’épidémie est jugé bon à l’échelle nationale. Une zone de confiance peut alors relier différents pays et les restrictions de voyage être assouplies. Par exemple, si la Suisse et le Danemark en sont au même stade de l’épidémie, on peut imaginer que la cheffe d'une start-up vaudoise qui doit visiter un client à Copenhague soit autorisée à le faire.

La troisième étape survient lorsque le niveau de contrôle de l’épidémie est élevé. Cela ouvre la voie au retour des activités de loisirs, telles que vacances ou achats, au sein d’une zone de confiance. Enfin, la quatrième étape sonne la levée complète des mesures au sein de l’espace Schengen.

Avec ce modèle, les 26 Etats membres de l’espace Schengen devraient bien sûr appliquer les mêmes critères et instruments de mesure pour définir leur niveau de contrôle de l’épidémie et le niveau d'immunité de leur population. Ce qui n’est pas une sinécure. Mais selon les chercheurs, c’est aussi la condition pour éviter une sorte d'espace Schengen à la carte. «Nous adhérons totalement à la philosophie de Schengen avec ce concept en proposant une levée graduelle des mesures basée sur des critères épidémiologiques, et non politiques», affirme Cécile Rivière.

Un coût en milliards

Les auteurs de cette proposition estiment enfin que la Suisse devrait tenir un rôle proactif dans ces discussions et ces efforts de coordination. Avec cinq voisins et une économie tournée vers les exportations, notre pays a tout à perdre d’une prolongation des restrictions.

En 2017, une étude mandatée par la Confédération estimait le coût d’un retour des contrôles aux frontières Schengen entre 4,7 et 10,7 milliards de francs par année. «Les restrictions de voyages actuelles pourraient avoir un impact encore plus lourd», préviennent les auteurs du concept.

*Marta Calsina, Julie Cantalou, Niculin Detreköy , Moritz Fegert, Lukas Hupfer et Cécile Rivière.