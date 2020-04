Les musulmans se font à l’idée d’un ramadan sous confinement

«On n’a pas le choix. On est obligés de faire avec!» Une triste résignation s’entend dans la voix de Tarek Shinneeb, imam à la mosquée de Montreux. Cette année, le ramadan se fera sans rassemblements, ni en famille ni à la mosquée. En bref, sans ce sens de la communauté si caractéristique du mois de jeûne qui commence ce jeudi soir. «La mosquée n’a plus d’activité depuis le début de la crise. À l’approche du ramadan, beaucoup de gens nous demandent quand on reprendra, mais on ne peut pas prendre cette responsabilité.»

«Un des sens du jeûne est de se rendre compte de tout ce que nous avons, justement quand nous en sommes privés»

Le 19 avril, la Fédération des organisations islamiques de Suisse (FOIS), à laquelle sont affiliés plusieurs lieux de culte vaudois, a émis des recommandations qui rappellent combien tout sera bouleversé. Ainsi, les prières de Tarawih, qui rassemblent normalement de nombreuses personnes chaque soir, ne seront plus possibles dans les mosquées. Elles ne pourront se faire qu’en petit comité à la maison, tout comme la rupture quotidienne du jeûne, qui est pourtant l’occasion de réunir les familles élargies. Il n’y aura pas non plus de prière du vendredi, comme depuis le début de la crise, et la FOIS souligne que les rassemblements auto-organisés ne sont pas conformes à l’enseignement de l’islam. Il en ira de même pour la fête de l’Aïd, qui clôt le ramadan, pour laquelle les imams sont invités à contacter leurs fidèles par Skype ou Zoom.

Maigres consolations

Pour certains, ce sont de bien maigres consolations. «Ce sera très difficile de vivre ce mois, souffle Mostafa Brahami, imam à Crissier et à Prélaz, à Lausanne. Le ramadan est une adoration intérieure, mais il s’accompagne de beaucoup d’autres choses. Une heure après le coucher du soleil, les mosquées sont pleines, et il est très important de se retrouver en famille. Le plus grave est sans doute qu’il n’y aura pas de prière pour l’Aïd. Il y a peu de chances que le confinement soit terminé le 23 mai, et cela ne peut pas se faire par vidéoconférence!»

«La dimension communautaire va nous manquer. Il faudra essayer de la compenser par une spiritualité plus intérieure»

À la mosquée de Lausanne, la prière de Tarawih, qui attire en temps normal jusqu’à 150 personnes pendant le ramadan, sera quant à elle maintenue grâce à une diffusion en direct sur Facebook, comme les autres prêches et prières depuis le début du confinement. «Les prières de groupe nécessitent la présence physique d’au minimum trois personnes, tandis que les rassemblements sont limités à cinq personnes», explique Bassam Degerab, porte-parole du lieu de culte. La mosquée ne servira par contre pas de repas quotidiens de rupture du jeûne sur place, mais prévoit de distribuer gratuitement les plats à emporter.

Plus de spiritualité

Secrétaire général de l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM), Pascal Gemperli voit le bon côté de la médaille. «Un des sens du jeûne est de se rendre compte de tout ce que nous avons, justement quand nous en sommes privés. Avec le confinement aussi, c’est un peu ce que nous vivons.» Le père de famille s’amuse de constater que, pour la première fois, il a pu prendre le temps de réaliser des décorations festives avec ses enfants. «Beaucoup de gens aspirent à avoir plus de temps durant cette période et être en famille, c’est aussi ça le ramadan.»

«La dimension communautaire va nous manquer. Il faudra essayer de la compenser par une spiritualité plus intérieure», anticipe quant à lui Mostafa Brahami. Une perspective qui convient parfaitement à Ouarda Rossel, accompagnante spirituelle au sein de l’UVAM et qui fréquente la mosquée de Prilly. «J’aborde le ramadan peut-être encore plus sereinement que d’habitude. Là, c’est la chance de pouvoir prier sans toutes les distractions de la vie quotidienne ou pour prendre vraiment du temps pour lire le Coran. Ce n’est pas toujours évident, même à cette période.»