Pourquoi les palaces invitent-ils à se confiner avec ou sans virus?

À la fin de sa vie, le romancier Georges Simenon affectionne le Beau-Rivage Palace au point d’y résider quelques semaines de 1988. Le Liégeois à la libido inépuisable y sent-il l’odeur musquée des amours torrides d’Ariane et Solal, décrits par Albert Cohen dans «Belle du Seigneur»? Son commissaire Maigret serait précieux pour élucider une autre énigme. Depuis 1861, la bâtisse alanguie à Ouchy a vu défiler dans une atmosphère immuable de perfection têtes couronnées et stars surannées, champions des arts, génies du sport, «Socialite Belle-Époque», étalons du showbiz etc. Pourtant, comme le relate «Beau Rivage Histoire(s)» (Ed. Infolio), très peu d’écrivains ont signé le Livre d’or. Question d’étiquette. Jusque dans les années 1960, «si amollissante que fût l’atmosphère de Lausanne» selon Michel Déon, le Beau-Rivage ne garde trace que d’Académiciens distingués et griffes littéraires dûment authentifiées. Dans ce coquet palais, il faut attendre la «postmodernité» pour voir se mélanger les joueurs de Scrabble aux tables de bridge.

Parfois comparé à Simenon pour la simplicité limpide de son style, le Vaudois Roland Buti trouve lui aussi du romanesque dans «l’invention si suisse du palace». Ainsi de son dernier roman, «Grand National» (Ed. Zoé) où plane l’ombre de l’Hôtel Victoria à Glion, là où son grand-père livrait jadis le pain. «Chaque fois qu’enfant, avec la famille, nous montions en visite, nous allions dans ce palace. Je n’ai jamais oublié l’ambiance. Encore aujourd’hui, c’est une vraie brocante avec des antiquités du 19e s. partout.» Par contre, le prof d’histoire ne voit rien de «viral» dans la désertification de ces temples intemporels. «Le vrai luxe, c’est de ne croiser personne. Des salons aux jardins, la circulation est canalisée sur le mode furtif. En réalité, les palaces invitent à se confiner. N’oubliez pas aussi qu’à l’âge d’or, les familles anglaises qui y séjournent arrivent avec un caravansérail de domestiques, qui fonctionnent en plus du personnel, et toujours dans la discrétion.» Sur le trou noir paradoxal des écrivains dans le Livre d’or du Beau-Rivage, le prof d’histoire ironise. «Peut-être serait-ce la honte de paraître avec les riches?» avance-t-il. Puis confie: «Moi le confinement ne m’inspire guère, j’ai besoin de nervosité. Quand je bulle, mes phrases deviennent trop molles!» Dommage, encore un qui ne va pas signer le Livre d’Or.

Le portfolio «Confins» réunit photographes et écrivains sur des lieux que la crise du coronavirus métamorphose.

Cécile LecoultreTexte Florian Cella Photos