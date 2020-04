En pleine crise sanitaire, un médecin des HUG perd son logement

Marc* était installé à Genève depuis le mois d’octobre. Il était censé rester un an aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour se spécialiser. Or, du jour au lendemain, le médecin a perdu la chambre qu’il louait près de son travail. Craignant d’être contaminé par le coronavirus, son logeur l’a prié de quitter les lieux. Scandalisés, des confrères ont relayé son histoire sur les réseaux sociaux.

Contacté, le soignant confirme sa mésaventure. «Je louais une chambre avec salle de bains dans un appartement près de l’hôpital.» Tous les week-ends, le médecin fait les trajets jusqu’à son logement initial en Suisse alémanique, qu’il a conservé. Un vendredi soir, il reçoit une série de SMS qui lui annoncent qu’il n’est plus le bienvenu. Son logeur a peur pour sa santé. Les allers-retours du médecin à travers le pays sont notamment invoqués, comme le montrent les échanges entre les deux parties que nous avons pu consulter.

«Je représente le même risque pour mon entourage que les nombreux frontaliers des HUG qui font également la navette en voiture pour se rendre à leur domicile»

Pourtant, le soignant assure que depuis le début de la crise, ses trajets se font tous en voiture «justement pour ne pas m’exposer moi et d’autres personnes à un risque d’infection. J’avais informé mon logeur que je changerais de moyen de transport, mais cela ne l’a pas fait changer d’avis. Pourtant, je représente le même risque pour mon entourage que les nombreux frontaliers des HUG qui font également la navette en voiture pour se rendre à leur domicile.»

Visiblement désolé et navré, le bailleur reste néanmoins inflexible. «J’étais censé y retourner le dimanche. J’ai dû me mettre à chercher un logement alors même que je commençais une garde de nuit. Je peux comprendre, car il s’agit d’une personne âgée. Mais pour moi, c’est une vraie galère.» Marc passe chercher ses affaires, puis se met à prospecter pour un logement d’urgence. «Mon logeur a dit vouloir m’aider, mais je n’ai plus eu de nouvelles. Il m’a aussi dit que je pourrai revenir une fois la crise passée, mais je n’en ai pas envie. La méthode était vraiment inélégante.»

Depuis, Marc a pu dénicher un appartement à un prix préférentiel. «J’ai trouvé une solution passagère jusqu’à fin mars. Ensuite, j’ai déménagé une deuxième fois dans un appartement où je pourrai rester en avril. C’est aussi provisoire, je dois donc continuer à chercher une solution.»

Cette péripétie tombe mal, car le travail ne manque évidemment pas aux HUG. S’il n’est pas directement dans un service traitant les cas de Covid-19, le médecin a vu le nombre de ses gardes de nuit augmenter car une partie de son équipe est réquisitionnée pour s’occuper des malades du virus. Et il peut être aussi appelé pour remplacer ses collègues malades. Certains de ses confrères sont outrés. «Comme si un médecin en ces temps n’avait pas autre chose à faire que de chercher un nouveau logement en urgence!» écrit une collègue sur Facebook.

Car le soignant n’est effectivement pas le seul à chercher à se loger. Les HUG sont propriétaires d’appartements et de studios (louables un an), mais ce parc est totalement occupé. Pour compléter ce panel, un appel a été lancé à la population. Environ 200 offres ont été reçues par l’Hôpital. «Mais toutes ne permettent pas de respecter la distance sociale nécessaire préconisée par l’Office fédéral de la santé publique, précise Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG. Celles qui le permettent sont mises à disposition des collaborateurs via des petites annonces.» Le nombre d’accords passés entre logeurs et soignants n’est pas connu de l’institution.

Une autre solution de secours a été mise en place. Pour les collaborateurs qui ont des horaires particulièrement lourds et doivent éviter de se retrouver sur la route tard après de longues journées, des chambres d’hôtel ont été mises à disposition. «À la fin de la semaine dernière, 160 collaborateurs avaient profité de cette offre, totalisant 460 nuits», précise Nicolas de Saussure.

Actuellement, une centaine de soignants supplémentaires ont été engagés par les HUG dans la crise du coronavirus. La plupart sont domiciliés dans la région, note l’institution. Les Ressources humaines n’ont pas eu vent de cas de médecins ou d’infirmiers expulsés de leur logement ou victimes de «discrimination» vu leur proximité avec des personnes malades.

* Prénom d’emprunt, identité réelle connue de la rédaction