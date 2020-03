Pourra-t-on maintenir les examens?

Les syndicats d’enseignants ont réagi ce week-end à la mise en place d’un enseignement à distance. Ils s’accordent tous sur un point: cette école à la maison ne sera pas à la hauteur des cours dispensés en classe. «L’enseignement au sens où nous l’entendons est et doit rester avant tout présentiel», écrit SUD-Éducation dans un communiqué. Quel sens donner alors à l’évaluation – et aux examens – dans ces conditions?

Ce lundi matin, les inégalités sont flagrantes: tel prof donne déjà ses cours sur la plateforme Moodle, tandis qu’un autre se creuse la tête sur la suite à donner à son enseignement. D’autres avaient prévu de se réunir pour construire ensemble un plan d’étude, avant que leur directeur les renvoie à la maison. Dans le collège d’à côté, tous les profs étaient convoqués physiquement ce lundi matin par une direction peu encline à respecter les directives cantonales… Aussi, des voix s’élèvent pour dénoncer le fait que l’on demande aux enseignants de «gardienner» les enfants. Et pour mettre en garde contre le risque d’exiger de ces enseignants à distance un temps extensible à l’envi, notamment via la réactivation de groupes WhatsApp chronophages et interdits il y a peu.

Cet inévitable cafouillage met les enseignants à rude épreuve. Leurs élèves aussi. «Certaines familles ne sont pas connectées, mais même dans celles qui le sont, il y a parfois un ordinateur et trois enfants! rapporte Samuel Rohrbach, président du Syndicat des enseignants romands. On ne parle pas des frais d’impression, voire de l’accès au papier, qui devrait être de plus en plus difficile.»

La crainte des syndicats est que ces inégalités se ressentent particulièrement dans l’évaluation des élèves et leur potentiel échec scolaire. Samuel Rohrbach prévient: «Si les examens ne sont pas adaptés, il y aura des redoublements ou des recommencements à la rentrée pour les étudiants. Or il ne faut pas que le système s’enrhume!» Le syndicat romand ne demande pas le report ou l’annulation des examens, mais «que ces derniers ne portent que sur les notions vues en classe jusqu’au 13 mars. Nous faisons aujourd’hui de la répétition, de la consolidation, mais n’avons même pas les moyens de vérifier ce qui est fait.»

Dans le canton, le syndicat SUD-Éducation demande au Département de la formation et de la jeunesse de supprimer les Épreuves cantonales de références (ECR) qui devaient avoir lieu début mai. «La suppression des ECR en 4e, 6e et 10e ne pose aucun problème, car elles ne sont qu’une évaluation parmi d’autres, analyse Gilles Pierrehumbert, président de la Société vaudoise des maîtres secondaires. C’est différent pour celles de 8e, qui comptent pour 30% dans l’orientation de l’élève. Le Conseil d’État devrait trouver l’instrument juridique qui lui permet de prendre une mesure d’exception et nous autoriser à nous baser uniquement sur les notes annuelles.»

Le fait que ces épreuves soient un facteur de stress supplémentaire dans une situation tendue entre en ligne de compte: «Il faut ramener les choses à leur juste proportion.» Si SUD-Éducation comprend qu’une décision ne puisse pas être prise aujourd’hui, il appelle le département à «ne pas attendre la veille des vacances de Pâques. Certaines notions ne pourront pas être travaillées à distance et il n’est pas possible de préparer ces épreuves dans de bonnes conditions dans la situation actuelle», argumente Gilles Pierrehumbert.

La conseillère d’État en charge de la Formation, Cesla Amarelle, entend la préoccupation des enseignants, qui attendent aussi la mise en place d’une plateforme commune et fonctionnelle d’enseignement à distance. Mais «que ce soit sur les modalités de l’enseignement à domicile, les ECR, les modalités ou le contenu des examens, ces inquiétudes sont prématurées, répond-elle. Le Conseil d’État prend des décisions à l’heure actuelle pour sauver des vies humaines, c’est cela la vraie priorité. Le reste se met en place progressivement et nous répondrons dans le calme et en temps voulu.»

La conseillère d’État ne déroge pas: les examens auront lieu. «Le Département fait tout son possible pour que l’impact sur le cursus scolaire des élèves soit minime. Des renseignements plus précis seront donnés aux élèves concernés par des épreuves dans les jours et semaines qui viennent», promet-elle.

Un premier jour à tâtons pour l’accueil des élèves

Chargées de garder les élèves sans solution, les écoles vaudoises ont abordé ce lundi une nouvelle mission. Aux quatre coins du canton, chaque direction a tenté d’organiser un système qui doit tenir la route au moins jusqu’au 30avril. Pour Marc Ducret, directeur à La Tour-de-Peilz, la situation est calme jusque-là. Sur quelque 1000 jeunes élèves, seuls quatre ont été envoyés en classe: «Dès dimanche, nous avons organisé un tournus des enseignants. Les enfants ne doivent pas être plus de cinq par classe. Ils sont dans un pavillon où les salles ne sont pas immenses.» Les enseignants se sont relayés par tranche de trois à quatre heures, la consigne du Conseil d’État étant d’offrir une solution pour la journée entière.

Mais attention, seuls les parents réellement empruntés peuvent s’en remettre à l’école. Certaines directions, ce lundi, ont renvoyé des enfants après avoir constaté que la profession de leurs parents n’entrait pas dans les critères. «Nous avions cinq élèves ce matin et trois ont été renvoyés après vérification», témoigne cette enseignante. Ce faible nombre d’élèves n’illustre pas la réalité de l’ensemble des établissements et il pourrait varier au fil des jours de la semaine.

À Lausanne, les parents ont été nombreux, dans certains quartiers ouvriers, à envoyer leurs enfants à l’école. Le personnel des supermarchés, mais aussi celui qui travaille au nettoyage, en particulier dans les hôpitaux, ne peut pas s’arrêter. Pour occuper les enfants: dessins, fiches de lectures, entre autres. À La Tour-de-Peilz, la salle de dessin a été ouverte. Les Communes ont également pris part à l’accueil pour les repas. Les enseignants contactés se disent prêts, mais soucieux.

Sans parler des évidentes inquiétudes au sujet du téléenseignement (lire ci-dessus), il y a les questions sanitaires et le point d’interrogation au sujet des vacances de Pâques. Elles n’auront vraisemblablement pas lieu. C’est du moins ce que le Département a fait comprendre aux syndicats. Président de la Société pédagogique vaudoise, Gregory Durand veut cependant se focaliser en priorité sur l’urgence sanitaire, avant les questions statutaires: «Beaucoup de collègues nous ont demandé des directives plus précises. Faudra-t-il porter des masques, par exemple? Certains craignent la contamination, malgré les précautions.» Comme le dit un directeur, «on pourrait à terme finir par avoir de sérieux problèmes de personnel».