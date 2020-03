«Nous ne pouvons pas mettre un seul canton sous cloche»

On a l’impression qu’il y a un fossé entre les consignes sanitaires des autorités pour se prémunir du nouveau coronavirus et le comportement de certains citoyens, particulièrement des jeunes. Le message est-il passé auprès de cette partie de la population?

Nous partageons ce constat au sein du gouvernement. Il est vrai que nous avons pris des mesures fortes vendredi et que, le soir même, nous observions des gens - essentiellement des jeunes - qui étaient dehors, comme d’habitude. Dans les bars, dans les rues... C’est d’ailleurs pour cela que nous avons décidé, samedi, de fermer les bistrots, restaurants et bars à partir de 22 heures. L’objectif était de clarifier le message. Nous avons aussi fait un autre constat: samedi matin, dans les villes, rues et commerces, il y avait énormément de retraités qui faisaient leurs courses normalement. Il faut le redire: la population doit garder une distance sociale de 2 mètres. Et pour y parvenir il faut qu’elle reste à la maison. Sauf en cas de déplacements absolument indispensables. J’aimerais aussi dire que tout le monde est concerné par ce virus: des complications peuvent survenir chez des gens jeunes et en bonne santé. J’en appelle aussi à la solidarité des jeunes envers leurs proches à qui ils pourraient transmettre la maladie s’ils ne respectent pas les mesures. Si les établissements nocturnes ont fermé, ce n’est pas pour que les gens organisent à la place des fêtes dans leur salon. Il est impossible de respecter les consignes sanitaires dans ce cadre.

Est-ce qu’il n’y a pas, malgré tout, un paradoxe entre ce message assez franc et le fait de ne pas fermer les marchés?

Nous avons eu une discussion au sein du Conseil d’État et nous avons décidé de mettre en place un système de régulation. Sur les marchés, des policiers et la protection civile allaient à la rencontre des gens pour leur demander de respecter la distance sociale. Mais nous avons constaté que, si nous n’organisons pas des files, nous atteignons vite certaines limites. Les agents ne peuvent pas être derrière chaque personne. Notre décision de ne pas fermer les marchés se voulait cohérente par rapport à celle de laisser les commerces ouverts, en misant sur des mesures d’accompagnement. Ces dernières n’ont pas fonctionné aussi bien que nous l’espérions. Il faudra en tirer les conséquences rapidement...

Il y a deux écoles parmi les spécialistes: durcir le dispositif en fonction de l’avancée du virus ou arrêter de saucissonner les mesures et passer à la phase la plus stricte: le confinement et ne laisser ouverts que les magasins de première nécessité. C’est une réflexion que vous partagez?

Elle est évidemment au cœur de nos discussions. Personnellement, j’estime que ces mesures de confinement doivent être prises à l’échelle du pays pour qu’elles soient compréhensibles pour la population et qu’elles déploient leur efficacité. Nous ne pouvons pas, à mon avis, mettre un seul canton sous cloche. Il y a des discussions constantes entre les Cantons et la Confédération pour savoir à quel moment une telle décision doit intervenir de la part de la Confédération.

L’exemple tessinois ne vous paraît donc pas pertinent?

Le Tessin n’a pas confiné la population. Il a pris des mesures de fermeture qui vont un peu plus loin que celles prises dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg ou du Valais. Il faut bien comprendre que nous nous trouvons dans une situation tellement inédite que les décisions sont prises d’heure en heure. La situation peut très vite changer, en fonction de l’évolution sanitaire.

Les mesures vaudoises touchent la culture, les divertissements… Mais rien n’est encore décidé concernant les supermarchés ou encore les grands centres commerciaux qui peuvent accueillir chaque jour plusieurs milliers de clients. À vouloir ménager intérêts économiques et santé publique, le Canton ne se contente-t-il pas de demi-mesures potentiellement dangereuses?

Je ne crois pas qu’il s’agisse ici de ménager des pans de l’économie. Il s’agit de faire une pesée d’intérêts qui est par définition difficile. L’impact économique, et pas seulement en Suisse, sera forcément massif. Mais il y aussi l’acceptation par la population de restrictions de liberté. Il y a deux semaines, lors des premières mesures, certaines personnes nous traitaient d’hystériques. D’autres nous remercient depuis lors à chaque nouvelle restriction. Mais aujourd'hui encore on voit que des tas de gens ne respectent pas les recommandations et continuent à sortir comme si de rien n’était. Nous essayons d’avancer de manière équilibrée en prenant des mesures qui ne sont en aucun cas anodines.

Concernant les inquiétudes de pénurie alimentaire, avez-vous un message rassurant à donner à la population?

Le discours de Berne est très clair: nous n’avons pas de problème d’approvisionnement.

Et concernant le gel désinfectant?

Nous voyons que certains commerces en manquent et que d’autres en vendent à des prix trop élevés pour une partie de la population. J’ai demandé que les pharmacies interhospitalières en produisent et les flacons soient mis à disposition des professionnels des soins. Nous communiquerons rapidement où les particuliers pourront s’en procurer.

La situation est-elle sous contrôle dans les hôpitaux? À l’heure où je vous parle, elle est sous contrôle mais tendue. Si le virus continue à se répandre comme jusqu’à maintenant, elle le sera plus. À ce propos, je tiens à relever le travail exceptionnel fourni par le personnel soignant et de toutes les institutions socio-sanitaires du canton, publiques, parapubliques comme privées. Je passe aussi un appel officiel aux médecins et aux soignants qui auraient des disponibilités. Nous avons besoin de renforts!

Pourquoi est-ce que la question sur le nombre de lits et de respirateurs artificiels disponibles dans le Canton dérange-t-elle autant les autorités? Cette question ne dérange pas les autorités. Il y a entre 50 et 80 lits mobilisables aux soins intensifs et une centaine de respirateurs. Je pense qu’il est difficile d’y répondre parce que ces chiffres ne tiennent pas compte des ressources et du matériel qui devrait être déployé en fonction de l’évolution. Il n’y a donc pas de chiffre définitif.