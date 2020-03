Se promener tant que c’est encore possible

Il y avait du monde, ce mardi matin au bord du lac entre Lausanne et Pully. Et cela en dépit des recommandations de rester à la maison: «Mon chien est encore jeune, il a besoin de sortir, regrette Anthony, 35 ans, croisé au parc du Denantou. Mais je suis très déçu de l’attitude du gouvernement. Pour moi, il devrait ordonner le lockdown.» Soit le confinement de la population à la maison, comme en France, en Espagne et en Italie. «Je ne peux pas rester enfermée, c’est pour ma santé mentale que je sors», soutient Fatima, 59 ans, venue se dégourdir dans l’espace vert lausannois.

C’est au bord du lac que les promeneurs semblent se multiplier, un peu comme un dimanche ensoleillé au début du printemps. «Bien sûr que j’ai peur, se défend Abe, un Hollandais de 69 ans qui se prélasse sur un banc des quais d’Ouchy et qui est venu rendre visite à sa fille qui habite Lausanne. Mais il faut bien vivre et profiter des belles journées.»

Sentiers étroits

Si les quais sont suffisamment vastes, les chemins qui longent le Léman ne sont pas très larges. «Je n’emprunte pas les chemins trop serrés», assure Floriano, 37 ans, qui s’amuse avec sa fille de 14 mois sur une petite plage de galets devant la tour Haldimand. Le sentier des Rives-du-Lac qui mène jusqu’à Pully est lui aussi très fréquenté en ce mardi matin. Il fait partie de ces chemins lacustres qui ne permettent pas toujours de se croiser en gardant ses distances. «C’est ce qu’on se disait justement, acquiescent Sébastien et son fils Valentin. On a d’abord fait du patin sur le trottoir au bord de la route, puis on s’est dit que pour le retour on allait passer par le bord du lac, que ce serait bien plus joli. Mais on ne pensait pas qu’il y aurait autant de monde!»

Si les autorités et les citoyens répètent qu’il est important de rester autant que possible à la maison, le confinement n’est pour le moment pas obligatoire en Suisse. «Beaucoup de personnes ont compris pourquoi il est important d’éviter les contacts sociaux, mais ils profitent de cette marge de manoeuvre qu’ils ont encore à leur disposition», résume Gilles Bangerter, infirmier en soins psychiatriques et maître d’enseignement à la Haute Ecole de Santé Vaud.

Bien sûr, les promeneurs prennent des précautions. Certains portent des masques et la majorité d’entre eux prennent un maximum leurs distances pour croiser. Une discipline de mise, bien sûr, mais qui semble motivée par une idée fixe: celle de ne pas devoir renoncer à leur promenade. «Le confinement, c’est quelque chose de contre-intuitif: on est empêché d’agir, alors que le réflexe général, quand on est en danger, c’est de faire quelque chose, se mettre en action, analyse Gilles Bangerter. Ne rien pouvoir faire, mis à part rester à la maison ce qui ne met pas en mouvement, c’est anxiogène!»

Se retrouver face à soi

Sans compter que le temps peut être long, à la maison, quand on a l’habitude d’une vie sociale et professionnelle riche. «Chez soi, on se retrouve aussi face à soi. Ce qui peut être très perturbant, surtout pour les personnes qui n’ont pas l’habitude d’être seules et inoccupées.»

Sans oublier l’anxiété due au danger qui rôde, dont on connaît le nom et les dommages potentiels mais dont les contours sont encore difficiles à définir. «Tant que le coronavirus n’était qu’en Chine, on ne se sentait pas concernés, se rappelle l’infirmier. A présent, ses effets sur notre quotidien se font ressentir, mais on est pas encore submergés de cas autour de nous. Dès que des proches seront malades, il ne sera plus possible à notre mécanisme de défense de mettre la menace en doute.»