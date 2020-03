Retour partiel au travail sur les chantiers lundi

Retournement de situation sur le front des chantiers vaudois, alors que la tendance était aux fermeture croissantes la semaine passée (voir ici), de nombreux devraient rouvrir lundi matin. «On a tout arrêté mercredi, mais vendredi on a reçu un coup de fil qui nous demandait d'être à notre poste lundi, témoigne un chef d'équipe. C'est bizarre, parce que tout le monde semblait d'accord qu'il n'était pas possible de respecter les distances et les norme d'hygiène sur les chantiers.»

«C'est un pas en arrière et une bêtise, déplore carrément Pietro Carobbio, secrétaire syndical d'Unia Vaud. Face aux incertitudes concernant l'attribution des RHT (ndlr: Réductions d'horaire de travail), certaines entreprises de la construction veulent reprendre leurs activités. Nous pensons toutefois qu'elles n'auront ni les moyens financiers, ni les moyens techniques pour arriver à respecter les normes».

Pour respecter ces normes d’hygiène et de distance sociale de l’OFSP, les entreprises devraient en effet acheter des outils, voir des véhicules supplémentaires, et faire désinfecter régulièrement tout leur matériel. «Et ce sont des coûts impossibles à répercuter sur le maître d'ouvrage», relève au passage le syndicaliste. Il promet donc de suivre attentivement la situation et de continuer à dénoncer les cas illégaux. «Nous allons aussi mettre en ligne des formulaires de dénonciation.»

Directeur de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), Georges Zünd fait une autre lecture de la situation: «Le travail va reprendre sur certains chantiers, car les coupures de ces derniers jours ont permis aux entreprises de revoir leur organisation et leur fonctionnement de manière adaptée aux nouvelles circonstances. La pression économique et grande et nous avons toujours dit que ceux qui pouvaient travailler en respectant les nouvelles normes devaient le faire. Si au lieu d'y avoir vingt types sur le chantier, il n'y en a que cinq, le chantier avance quand même un peu et ça diminue les dommages pour tout le monde.»

Dimanche après-midi, le groupe Orllati confirmait aussi cette évolution de la situation. «Suite aux recommandations du SECO de mercredi dernier, nous avons évalué les options et les mesures pouvant être mise en place, confirme la porte-parole Véronique Chaignat. Nous allons donc réouvrir certains chantiers, de manière partielle. Mais nous nous confirmons bien sûr à toute décision des autorités.»

Georges Zünd souligne en effet bien que cette reprise d'activité ne peut se faire que dans le strict respect des normes: «Les quatre équipes d'inspecteurs de notre système de contrôle des chantiers quadripartite (NDLR: Etat de Vaud, Suva, Unia et FVE) ont d'ailleurs reçu la mission de ne désormais s'occuper plus que de ces aspects-là. On va essayer de redémarrer comme ça et on verra bien!»

La semaine passée, le syndicat Unia a publié des chiffres se basant sur des rapports établis sur quelque 2000 chantiers dans toute la Suisse (voir ici). Selon ses chiffres, la distance spatiale ne peut pas être respectée dans 84% des cas. La désinfection des outils fait, elle, défaut dans 74% des cas, tandis que sur 72% des chantiers les installations sanitaires ne sont pas nettoyées régulièrement.