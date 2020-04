Ruée sur les stocks de la Confédération?

27 avril 2020. C’est le jour-J. Un million de masques chirurgicaux de la pharmacie de l’armée sont prêts à être vendus chaque jour par les grandes enseignes du pays. Et ce pendant 14 jours. Le prix annoncé est de 19fr.70 le paquet de 20. Les distributeurs les vendent à prix coûtant.

À la Coop de Belair, à Yverdon-les-Bains, un vendeur fait grise mine. «Il n’y a pas de masques ici. Normalement, les centres de la Maladière, de Crisser et En Chamard ont été livrés. Vous devriez en trouver là-bas sans problème.» Devant le centre d’Yverdon-Ouest, une petite file se forme en attendant l’ouverture. Pas d’agitation, pas de tension dans l’air. Une matinée normale en somme. Dès que les portes s’ouvrent, quelques clients se précipitent entre les rangées. Où trouver les fameux masques? Vers les produits ménagers? Au rayon cosmétiques? Non, comme les sacs-poubelles, il faut les demander aux caisses. La manœuvre n’est pas encore rodée et le personnel de caisse est nerveux. «Voilà votre paquet. Mais attention! Un par personne. Pas plus!» Et le cerbère veille. «Vous, je suis sûre qu’on vous en a déjà donné.» La cliente se défend et finit par obtenir le précieux paquet. Il est 8h05, la journée risque d’être longue.

Côté Migros Vaud, tous les magasins ont été achalandés. Dans les autres cantons romands, la distribution a été limitée aux MM et MMM. Au centre du chef-lieu nord-vaudois, le flux est habituel. Tristan Cerf, porte-parole Migros, confirme: «Les règles de fréquentation n’ont pas changé, nous ne pouvons pas accueillir plus de clients qu’autorisé. Cela dit, il y a eu beaucoup de passage au service client, où nous vendons les masques.»

Comment gérer la limite des quantités? «On ne fait pas la police. Les gens se sont montrés respectueux et disciplinés, ajoute Tristan Cerf. Évidemment, il y a eu des déçus, le stock était épuisé vers 12h. Mais il y en aura à nouveau demain.» Pas de ruée sur les masques, donc. Il faut dire que l’offre s’est bien remplumée ces derniers temps. La majorité des pharmacies et des autres commerces sont approvisionnés via d’autres fournisseurs.