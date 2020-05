Les sages-femmes sont en colère

L’impression d’être considérées comme des accessoires, en ayant la conviction d’être essentielles. C’est ce que ressentent les sages-femmes genevoises en ces temps de crise. Et en ce jour qui leur est consacré elles le font savoir.

Le 5 mai est en effet la Journée internationale de la sage-femme, et l’OMS a désigné 2020 comme l’Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier. Or le coronavirus occupe le devant de la scène. Et «la crise a mis en évidence des dysfonctionnements locaux et un manque de coordination entre les organisations de santé publique, l’hôpital et les sages-femmes indépendantes», déplore Laetitia Ammon Chansel, membre du comité genevois de la Fédération suisse des sages-femmes.

Premier dysfonctionnement: «Notre association n’a jamais été consultée dans la gestion de la crise alors que notre présence était primordiale. Nous avons dû aller à la pêche aux informations, insister pour obtenir du matériel de protection et nous avons été invitées à trouver des solutions par nous-mêmes.»

Contacté, le médecin cantonal genevois, Jacques-André Romand, «conteste» ces déclarations et assure que les sages-femmes ont été «intégrées, comme tous les autres professionnels de la santé, dans les recommandations en usage». Il rappelle que la priorité était d’avoir assez de matériel de protection pour les soins aigus des hôpitaux et de restreindre les consultations.

Sage-femme, Méline Leca travaille à la Maison de naissance de la Roseraie. Elle s’étonne d’avoir reçu la recommandation de ne pas porter de masque (en l’absence de symptômes), «alors qu’ailleurs en Europe, les sages-femmes en recevaient de leurs gouvernements. Cela a été très difficile. Nous avons dû en acheter dans des pharmacies qui les vendaient hors de prix ou en faire venir de France.»

Autre grief: mi-mars, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a recommandé de limiter les visites à domicile aux soins urgents et indispensables, et de les remplacer par des téléconsultations autant que possible. «Un mois plus tard, nous avons été informées que seules cinq téléconsultations seraient prises en charge et que toute visite en présence devrait être justifiée auprès des assureurs, critique Méline Leca. Or devoir justifier nos visites implique de nous délier du secret médical. De plus, l’urgence peut être interprétée de manière différente. De nombreuses situations qui semblent anodines peuvent constituer une véritable urgence pour une maman et son bébé.»

Par ailleurs, poursuit-elle, le tarif de ces téléconsultations a été négocié sans consulter la Fédération suisse des sages-femmes. Il représente la moitié d’une visite à domicile (50 au lieu de 100 francs).

Dans les faits, «nous avons continué de répondre aux demandes de nos patientes sans les associer à nos problèmes financiers, assure Méline Leca. Nous n’allons pas interrompre un téléphone si la patiente a besoin de conseils. Alors on continue de travailler comme avant. Mais on ne sera pas payées pour le temps additionnel.»

De tout cela ressort le sentiment d’un dénigrement. «On nous traite comme si nous fournissions une prestation annexe dont on pourrait au fond très bien se passer. Or les femmes ont besoin, aujourd’hui plus que jamais, de se préparer à la naissance de leur enfant.»

La pandémie a en effet accru les inquiétudes des femmes enceintes (lire ci-contre). «Elles ont peur pour elles, pour le bébé, pour la naissance et pour le papa. Notre travail prend alors tout son sens: nous sommes là pour les soutenir et diminuer ce stress. Nous sommes formées pour suivre une grossesse physiologique et les premiers jours de vie d’un bébé, dans un rôle complémentaire à celui du gynécologue et du pédiatre. L’OMS a rappelé que le travail des sages-femmes améliorait la santé et diminuait les coûts. Il est incroyable que les assurances, qui ont négocié ce tarif, continuent de nous brider.»