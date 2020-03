Des SDF dormiront au Gymnase du Bugnon

Bonne nouvelle sur le front de l’extrême précarité. Un lieu d’accueil de nuit supplémentaire est ouvert dès ce lundi soir dans une salle de gym du gymnase du Bugnon pour héberger les sans-abri et désengorger les structures existantes. En particulier le Répit, lieu d’hébergement d’urgence géré par la Fondation Mère Sofia, qui accueillait depuis le début de l’hiver jusqu’à une centaine de personnes dans des conditions totalement incompatibles avec les consignes sanitaires liées à la pandémie de coronavirus. Comme nous l’écrivions vendredi, ils dormaient côte à côte sur des civières, dans un hangar de la rue Saint-Martin.

La salle de gym du gymnase du Bugnon permettra l’accueil de 50 personnes, indique Eliane Belser, en charge du dispositif lausannois d’aide sociale d’urgence. Dans un premier temps, elle avait demandé et obtenu du canton la réouverture de l’abri de la Vallée de la Jeunesse. Mais cette option a été abandonnée, les lieux ayant été jugés peu appropriés sur le plan sanitaire: «Dans cette salle de gym, on peut mieux espacer les usagers et aérer la pièce. Des lits de camps ont été installés avec des couvertures, il y aura des draps dès demain.»

Eliane Belser salue la coordination entre le canton, le service du médecin cantonal, la protection civile, le service social de Lausanne et la Fondation mère Sofia qui a permis d’organiser cet hébergement «en un temps record».

L’entrée sera gratuite; les usagers y recevront des collations le soir et le matin. La protection civile est responsable de l’accueil et de l’exploitation du lieu, en coordination avec la Ville et la Fondation Mère Sofia.