Semis et plantons nous nourriront-ils cet été?

Les semis et plantons sont-ils des produits de première nécessité? Alors que les beaux jours ne vont pas tarder à revenir et que des milliers de Vaudoises et de Vaudois piaffent de pouvoir retourner gratter la terre de leur jardin ou des bacs sur leur balcon, la question devient primordiale. Outre son aspect alimentaire évident, le jardinage est en effet une source reconnue d’activité physique et de bien-être psychologique. Deux qualités non négligeables dans la période que nous traversons.

Faillites virtuelles

Pourtant, à l’heure actuelle, la réponse est non! L’article 6 du rapport explicatif sur les mesures de lutte contre le coronavirus de la Confédération stipule en effet clairement que «les fleurs, les plants et les graines pour semis destinés aux ménages privés ne sont pas des biens de consommation courante». Voilà pourquoi, notamment, tous les garden–centers sont fermés alors qu’ils devraient débuter la période de deux mois assurant plus de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel. Et on ne parle pas des producteurs de plantons, qui devaient récolter ces prochaines semaines le fruit des investissements en matériel et en temps consentis depuis cet automne et dont la marchandise ne peut se stocker. «Un quart de nos membres est en faillite virtuelle», illustre ainsi Olivier Mark, le président de JardinSuisse, association nationale des entreprises du monde de l’horticulture.

«Nourriture en devenir»

Surprenant donc de découvrir, dans ce contexte, des supermarchés mettant en avant en ce moment des semis et des sacs de terreau. Avec un cas emblématique à la Migros d’Échallens, distante de 2kilomètres des portes fermées du garden-center Andréfleurs à Assens. Interrogé à ce sujet, le porte-parole Tristan Cerf reconnaît que cette dualité peut paraître «étonnante». «Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle et qui évolue en permanence. Selon la Confédération, les semences sont de la nourriture en devenir. Elles sont donc considérées comme des denrées alimentaires. Même constat pour l’herbe à chat, que nous vendons, contrairement au gazon.»

Guy Parmelin interpellé

Président de JardinSuisse, le Montreusien Olivier Mark fait le même raisonnement, mais n’en tire pas les mêmes conclusions. «Une fraction de notre assortiment est constituée de toute évidence de produits vivriers, qui touchent à l’autoapprovisionnement du pays. C’est pour cela que nous avons déjà effectué de nombreuses démarches pour obtenir l’autorisation de leur mise en vente. Et face à l’absence de résultats, nous venons d’interpeller directement le conseiller fédéral Guy Parmelin.»

Par ailleurs, lundi après-midi, nous avons reçu une interpellation déposée le jour même par l’ancienne conseillère d’État, désormais conseillère nationale, Jacqueline de Quattro, proche d’Olivier Mark. Dans ce qu’elle qualifie de «situation extraordinaire», elle demande au Conseil fédéral de prendre des mesures tout aussi «extraordinaires» en faveur des entreprises de production horticole et de plantons pour jardins potagers du pays, sous forme d’indemnités immédiates et à fonds perdu.

Ces demandes peuvent s’appuyer sur le succès d’une pétition en ligne intitulée «Le Conseil fédéral doit considérer semences et plantons comme produits de 1renécessité», qui a réuni plus de 20000 signatures en huit jours. Son initiateur est le député neuchâtelois Vert Laurent Debrot, qui lançait pour la première fois une telle pétition et se réjouit de son succès. «La position du gouvernement sur ce point m’a choqué. Notre société est-elle désormais tellement éloignée des valeurs fondamentales qu’on en oublie que les pommes de terre et les oignons achetés sur les étals de légumes peuvent être mis en terre?»

Comment réaliser ses semis comme un pro?

Population réactive

Une partie de la population semble en tout cas avoir parfaitement pris conscience de l’enjeu. Chez le semencier bio Zollinger aux Évouettes, on explique avoir dû engager du monde pour faire face à un nombre de commandes en ligne qui a doublé. Producteur horticole à Cudrefin, Bastien Desaules raconte que des gens arrivent chez lui avec des pots en terre et demandent comment ils doivent s’y prendre pour y faire pousser des salades. «Nos serres sont pleines de produits qui deviendront forcément de première nécessité dans quelques semaines. Outre l’aspect économique, il serait vraiment dommage de jeter toute cette future nourriture.»

«D’autant que l’on a aucune idée de ce que pourra être la production de légumes cet été dans de grands pays fournisseurs comme l’Italie ou l’Espagne vu la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment», prolonge à distance Thierry Pahud, le directeur du garden–center Andréfleurs et du magasin Landi conjoint à Assens. «Ce que l’on ne sème pas aujourd’hui, on ne le mangera pas demain.»

«Ne pas baisser les bras»

Voilà pourquoi son enseigne a mis en place à la fin de la semaine passée un service de commande en ligne avec possibilité de récupérer la marchandise sur rendez-vous. Une nouveauté introduite après réflexions et discussions avec ses collègues des garden–centers Schilliger à Gland et Brönnimann à Noville. «Notre téléphone n’arrête pas de sonner, se justifie le propriétaire de ce dernier établissement, Nicolas Brönnimann. Même si cela ne représentera sans doute pas plus de 5% de notre chiffre d’affaires habituel, on ne peut pas se permettre de baisser les bras.» «Avant la crise, tout le monde parlait de circuits courts, rappelle Olivier Mark. C’est donc le moment de réaliser que si on laisse mourir tous les producteurs locaux, on se retrouvera plus tard avec de problèmes environnementaux supplémentaires.»