Les Suisses gardent confiance face à la pandémie

Confrontés depuis des semaines à la crise du coronavirus, les Suisses se montrent globalement confiants. C’est ce qui ressort du sondage Tamedia effectué mercredi et jeudi dernier auprès de 40'835 lecteurs des sites du groupe. Ainsi, moins de la moitié des répondants (47%) affirment avoir peur de tomber malade. Et seuls 11% des sondés ont répondu que les conséquences sur la santé étaient les effets les plus pénibles de la crise. Les conséquences financières inquiètent pour leur part 10% des Suisses. Le renoncement aux activités sociales affecte bien plus les citoyens (46%).

Cliquez sur l'image pour l'agrandir (Infographie: Gilles Laplace)

La majorité (65%) estime également que les mesures prises par Berne ne causent pas des dommages trop élevés à l’économie par rapport à leur effet bénéfique sur la situation sanitaire. Les Suisses semblent donc adhérer aux décisions du Conseil fédéral. Dans le même ordre d’idée, la confiance dans l’action des sept Sages est très forte. Le gouvernement bénéficie ainsi de 83% d’opinions positives. Les mesures prises sont jugées appropriées. Par ailleurs, la majorité des sondés (54%) jugent que Berne, les cantons et les hôpitaux se sont suffisamment préparés à la pandémie.

La confiance des Suisses les pousse à adopter des comportements contraires aux injonctions des spécialistes de la santé. Six répondants sur dix reconnaissent ne pas avoir toujours respecté la distance de deux mètres avec d’autres personnes au cours de la semaine écoulée. Les plus de 65 ans, davantage conscients des risques encourus, se montrent toutefois bien plus prudents que les jeunes.

Röstigraben sur la perception de la pandémie

Le sondage révèle également un Röstigraben sur la perception de la pandémie. Les Alémaniques se sentent moins touchés par elle puisque seuls 40% d’entre eux disent avoir peur de tomber malade. À l’inverse, une majorité (58%) de Romands craint d’attraper le Covid-19. Le sondage a été effectué avant les annonces du Conseil fédéral de vendredi, mais on peut noter que le déconfinement divise les régions linguistiques. Une majorité d’Alémaniques (61%) souhaitaient un retour à la normale immédiat ou progressif alors que la Suisse romande se montre moins convaincue (47%).

Les tenants d’un retour à la normale se disent renforcés par les résultats. «J’interprète ce sondage comme étant la preuve qu’un déconfinement progressif est à présent nécessaire non seulement pour ne pas casser l’économie mais surtout pour des raisons psychologiques, estime ainsi le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD). Nous avons besoin de liens humains et de contacts conviviaux pour notre équilibre émotionnel et notre bien-être.» Son homologue Michaël Buffat (UDC/VD) abonde: «On voit qu’il y a une inquiétude relative. Le manque d’activités sociales est ce qui pèse le plus sur les gens. Nous voyons que nous sommes capables de gérer la crise sanitaire, nous pouvons donc arriver à un déconfinement.»

«Mieux que d’autres pays»

Le Vaudois se dit également pas étonné de la grande confiance portée au Conseil fédéral. «Nous ne voyons qu’eux, estime Michaël Buffat. Il n’y a pas eu de séances des parlements fédéraux ou cantonaux, ce qui limite le nombre de voix critiques à l’égard des Exécutifs. Et même s’il y a eu des problèmes, avec les masques notamment, nous avons fait mieux que d’autres pays.»

Les conséquences économiques ne semblent pas inquiéter les Suisses, ce qui réjouit à gauche. «Je suis soulagé de lire que la plupart des gens n’ont pas une peur économique existentielle, note le conseiller national Gerhard Andrey (Verts/FR). Cela ne veut toutefois pas dire qu’il n’y a pas des groupes de personnes confrontés à des problèmes économiques graves.» Élu d’un canton bilingue, il voit les différences entre les régions linguistiques comme étant «avant tout dues à l’impact sanitaire. Au niveau des décès, l’ouest et le sud sont beaucoup plus touchés que le nord-est du pays. Il est donc tout à fait compréhensible que les conséquences économiques négatives soient plus facilement acceptées en Suisse romande et au Tessin.»

À la gauche de la gauche, on regrette que les Suisses se satisfassent d’une situation peu réjouissante. «Ce qui me perturbe le plus est la confiance dans l’action du Conseil fédéral puisque nous frôlons la barre des 1400 morts, ce qui est énorme pour notre pays, rapporte l’élue au National Stéfanie Prezioso (Ensemble à Gauche/GE). J’imagine qu’une partie des personnes sondées pense que nous avons évité le pire. Or, le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux ont pris des mesures très tardivement, alors que nous aurions pu réduire massivement le nombre des décès.»