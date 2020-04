Swiss mieux traité qu’easyJet

À l’heure de la crise du coronavirus, aucun doute: le gouvernement suisse veut aider le transport aérien. Sa détermination laisse toutefois apparaître des nuances et des variations. Le premier client de Zürich Flughafen, Swiss, bénéficiera ainsi du soutien de la Confédération, mais pas le principal hôte de Genève Aéroport: easyJet Switzerland.

«Nous avons examiné la situation économique de ces deux transporteurs en fonction des mêmes critères. Nous avons en outre tenu compte des intérêts et des besoins des trois aéroports du pays, à Genève, à Bâle/Mulhouse et à Zurich», s’empresse de préciser le Vaudois Serge Gaillard, directeur de l’Administration fédérale des finances. La direction d’easyJet ne se contente cependant pas de cette information: «Nous restons en contact avec le gouvernement suisse. Nous voulons nous assurer que les conditions de concurrence soient équitables pour toutes les compagnies aériennes.»

Des crédits de transition pour easyJet

EasyJet Switzerland et Swiss appartiennent les deux à des maisons mères étrangères, certes. Leur poids social et économique, pour ne pas dire historique, ne saurait toutefois être comparé. Le premier transporteur emploie un millier de personnes, avec un chiffre d’affaires inférieur à 500 millions de francs. Contre plus de 5 milliards pour le second, avec plus de 10'300 collaborateurs (moyenne au cours de l’exercice écoulé). Du coup, easyJet Switzerland devrait se contenter des crédits dits de transition Covid-19, de 20 millions de francs au maximum par entreprise. Tandis que Swiss et sa petite sœur Edelweiss Air bénéficieront pour leur part de crédits relais à hauteur de 1,5 milliard de francs jusqu’à la fin de l’année.

Un consortium de banques financera ce prêt, assorti d’un cautionnement de la Confédération jusqu’à 85% de son montant. Le Conseil fédéral a ainsi décidé de solliciter en tout près de 1,9 milliard de francs de soutien au transport aérien auprès du parlement. Celui-ci pourrait, à cette occasion, se prononcer la semaine prochaine sur les moyens d’assurer la survie des activités suisses d’une entreprise cruciale: Swissport, le leader mondial de l’assistance aéroportuaire.