Quand le télétravail soulage

Et toi alors le télétravail, c’est la galère, non? Eh bien non. Pas du tout. C’est un soulagement. Mais chut, pas un mot. Pour un monde du travail où la présence physique au bureau est synonyme de rentabilité et de résultats, cette pensée est inavouable.

Il faut admettre que dans les cases du loto du télétravail, j’ai presque tous les bons numéros. Je n’ai pas d’enfants, un appartement cosy et des espaces travail-vie clairement délimités. Quine. La chaise du bureau, plusieurs écrans et mes mémos à droite à gauche. Double quine. Pour le carton, il manque une connexion internet ultrarapide, un balcon pour la pause-café et une imprimante. Ce confort matériel me rend opérationnelle et productive pour exercer ce métier qui me passionne. Et dans le silence de ce nouveau rituel, je souris.

Malentendante, je repense aux journées pré-Covid dans le bourdonnement du méga open space lausannois. Aux informations lancées à la volée d’un bout à l’autre de la pièce et que mes oreilles dysfonctionnelles ne peuvent pas entendre. Chez soi, les bruissements de couloir passent en mode silencieux et l’univers sonore du quotidien se résume à ce qu’il faut savoir et connaître. Visioconférences, e-mails et autres messageries offrent aux durs de la feuille un instant de répit, une voie express à l’essentiel. Au bon volume d’écoute.

«À ma place de travail solitaire, je suis libérée de l’injonction au sourire»

Je pense à ce matin-là où, après une nuit pliée en deux au fond de mon lit, il aurait fallu se lever, s’enserrer dans des vêtements et prendre le chemin du bureau shootée aux antidouleurs. Et supporter, avec discrétion, mes règles douloureuses. À ma place de travail solitaire, je suis libérée de l’injonction au sourire et au «tout va bien».

J’éditionne les articles et réponds aux appels entre deux grimaces. Contractions. Publication sur les réseaux sociaux. Respirations. Les courriels et une demande de mise en ligne urgente. Je gère en douceur la douleur, fidèle au poste.

Je pense aussi à ces moments où la mélancolie prend au cœur et que l’angoisse à l’idée de sortir n’est conjurée que par l’espoir qu’on pourra revenir se blottir dans le canapé. Je suis soulagée de ne faire que quelques mètres pour réaliser avec rigueur et entrain mes tâches quotidiennes et qui m’emportent dans un vol salvateur pour satisfaire mon insatiable curiosité de journaliste. Enveloppée dans des vêtements doux et rassurants. Loin du bruit et des regards.

«Ding», la minuterie sonne. Une douce odeur de pommes caramélisées embaume l’appartement. Le gâteau, préparé sur la pause de midi, est prêt à sortir du four. Pile pour le thé. Et je souris. Il est bon, parfois, d’être chez soi.