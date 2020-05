Un tiers des salariés vaudois sont en réduction d’horaire de travail

Au 4 mai, le canton de Vaud a enregistré 19'500 demandes de réduction de l’horaire de travail (RHT) de la part des employeurs pour un total de 146285 salariés. Cela signifie que plus du tiers des salariés du secteur privé en territoire vaudois (35% exactement) est concerné par le chômage partiel. Et on ne parle ici pas de la fonction publique, ni des indépendants.

Si la demande de RHT a été généralement déposée pour une durée maximale – prolongée exceptionnellement à six mois – la question est de savoir combien de temps les entreprises vont devoir y recourir. Car le ministre vaudois de l’Économie, Philippe Leuba, a fait le calcul: le seul premier mois d’arrêt partiel a déjà coûté près de 100 millions de francs d’indemnités RHT à l’assurance chômage alors que, pour les douze mois de 2009, qui avaient suivi la grave crise financière mondiale (dite des subprime), la facture s’était élevée à 50 millions.

Progression rapide

Dans le même temps, le taux de chômage a bondi, de 4,4% en mars à 4,9% fin avril. Un taux qui peut paraître encore modéré en regard de l’ampleur de la crise actuelle si on le compare, par exemple, au même mois de 2017: 4,6%. Mais le conseiller d’État relève que si, en chiffre, 4,9%, «ce n’est pas encore la catastrophe absolue, la rapidité de la progression est impressionnante». Françoise Favre, cheffe du Service de l’emploi, renchérit avec un autre chiffre significatif: «Ce qu’on n’a pas vu depuis très longtemps, c’est le nombre de nouveaux demandeurs d’emploi: plus de 5000 se sont inscrits au chômage en mars et 3456 en avril alors que les sorties étaient bien plus faibles que d’habitude.»

Faut-il craindre de retrouver, comme dans les années90, des pics à plus de8% (1997)? Philippe Leuba ne s’aventure pas dans des pronostics. «On espère que la reprise par paliers des activités économiques aura un effet positif sur l’évolution du chômage. Mais cela dépend vraiment de la manière dont le déconfinement se déroulera et quelles sont les réelles perspectives de redémarrage.»

Du côté de la Confédération, on a déjà fait des projections au niveau suisse, où le taux fin avril s’affichait à 3,3%. Elle pense que le taux moyen cette année devrait atteindre 3,9% et 4,1% en 2021.

Le conseiller d’État rappelle qu’outre les indemnisations du chômage partiel, plus de 1,2 milliard de francs de liquidités ont été injectés dans l’économie vaudoise via les banques, sous forme de crédits garantis par la Confédération. Il se veut toutefois réaliste: «Dégâts il y aura. Si on veut parler vrai aux gens, il faut dire que l’État n’arrivera pas à compenser la totalité des pertes pour l’économie.» L’État et les entreprises ne tiennent en effet pas les clés de la conjoncture frappée par la pandémie. «L’économie suisse avait montré une résilience extraordinaire après la fin du taux plancher de l’euro face au franc suisse (ndlr: décidée par la Banque nationale suisse en janvier 2015). L’économie vaudoise avait bien résisté au choc. Mais encore une fois, cela dépendra de l’économie mondiale puisque un franc sur deux est gagné dans les exportations: 50% en Europe, 50% dans le reste du monde. Or, les pays vont sortir de cette crise avec une dette colossale à cause de l’injection de centaines de milliards de dollars dans leur économie. Dès lors, il y a un vrai risque d’une montée de politiques économiques nationalistes avec un protectionnisme qui nuirait fortement aux pays exportateurs comme nous. Et un lien direct avec les chiffres du chômage.»

Nouvelles mesures

Cela ne touche d’ailleurs pas seulement les marchandises, mais aussi le tourisme. Ce secteur est l’un des plus touchés par le chômage technique ainsi que par le chômage complet, notamment dans l’hôtellerie et la restauration. Les autres secteurs en première ligne sont le commerce de détail et la construction, bien que la quasi-totalité des chantiers vaudois sont maintenant ouverts, indique le conseiller d’État. Après 1'200 contrôles environ, seuls six chantiers ont été arrêtés définitivement. Il précise que pour les chantiers de l’État, les délais sont respectés.

Face à la récession programmée cette année à cause du Covid-19, le Canton réfléchit à de nouvelles mesures, plus larges, comme un soutien au tourisme, notamment pour attirer la clientèle de l’ensemble du pays. Il prévoit de réactiver le fonds de soutien à l’industrie, en ciblant les exportateurs. L’État veut aussi soutenir l’innovation et il travaille sur de nouveaux moyens pour accompagner la transition de l’économie dans une voie plus durable. «En situation normale, c’est difficile d’amener une entreprise à suivre une telle voie. C’est plus facile lorsqu’elle est en difficulté et a besoin d’aides», observe Andreane Jordan, cheffe du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation.