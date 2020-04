Edgar Morin: «d'illusoires certitudes»

Trois intellectuels français analysent la crise du coronavirus dans la presse francophone, ces derniers jours. Dans le journal du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France, c'est le sociologue Edgar Morin, confiné à Montpellier, qui revient sur les polémiques scientifiques qui se sont cristallisés sur les essais de traitement du virus. «Ce qui me frappe, c'est qu'une grande partie du public considérait la science comme le répertoire des vérités absolues, des affirmations irréfutables. Et tout le monde était rassuré de voir que le président de la République s'était entouré d'un conseil scientifique.

Mais que c'est-il passé? Très rapidement, on s'est rendu compte que ces scientifiques défendaient des points de vue très différents parfois contradictoires, que ce soit sur les mesures à prendre, les nouveaux remèdes éventuels pour répondre à l'urgence, la validité de tel ou tel médicament, la durée des essais cliniques à engager.» Cet état de fait a introduit le doute dans l'esprit des citoyens, note le sociologue. Or, poursuit-il dans cet entretien, il faut que le public comprenne que les sciences vivent et progressent par la controverse. Les débats sur la chloroquine, par exemple, ont permis de poser la question de l'alternative entre urgence et prudence.

Dans la suite de cet entretien, Edgar Morin fait de l'incertitude le lien entre toutes les formes de crises. «Ce qui est très intéressant dans la crise du coronavirus, c'est qu'on n'a encore aucune certitude sur l'origine du virus, ni sur ses différentes formes, les populations auxquelles il s'attaque, ses degrés de nocivité. Mais nous traversons également une grande incertitude sur toutes les conséquences de l'épidémie dans tous les domaines, sociaux, économiques... Nous devons apprendre à accepter et à vivre avec ces incertitudes, alors que notre civilisation nous a inculqué le besoin de certitudes toujours plus nombreuses sur le futur, souvent illusoires, frivoles, quand on nous a décrit avec précision ce qui allait se passer en 2025. L'arrivée de ce virus doit nous rappeler que l'incertitude reste un élément inexpugnable de la condition humaine.»

C'est en lisant Heidegger en 1960 qu'Edgar Morin a développé une approche planétaire des problèmes. Et en 2000, explique-t-il, j'ai pris conscience que la globalisation est un processus pouvant provoquer autant de nuisances que de bienfaits. J'observe aussi que le déchaînement incontrôlé du développement techno-économique, animé par une soif illimitée de profit et favorisé par une politique néolibérale généralisée est devenu nocif et provoque des crises de toutes sortes. À partir de ce moment-là je suis intellectuellement préparé à faire face à l'inattendu, à affronter les bouleversements. Le texte en entier à lire ici

Régis Debray: le fossé entre le dire et le faire

Dans les colonnes de l'hebdomadaire «Marianne», c'est le médialogue Régis Debray, qui commente lui aussi la crise et en tire quelques leçons. «Me faisant part de l'angoisse montante de ses patients, un ami médecin me dit: «l'inflation de la communication, c'est peut-être un progrès, mais cela perturbe les certitudes» On ne peut pas mieux résumer l'impression que donne ce tourbillon de propos plus ou moins autorisés qui fait perdre la tête et le sens des choses», écrit-il. C'est l'inconvénient du numérique, et sans doute un progrès de la démocratie que chacun puisse donner son opinion sur tout, et de préférence sur ce qu'il ne connaît pas. La parole prolifère en même temps que le virus... Elle ne touche que l'esprit, c'est beaucoup moins grave. Avec un bémol, la sournoise montée d'un certain nihilisme, dont je ne suis pas sûr qu'il soit vaincu. Tout peut se dire et son contraire, sans que rien ne différencie le fondé de l'infondé. Qui croire? A qui s'en remettre? Où est la parole d'autorité? Pas vraiment chez les politiques. Ne tirons pas sur le pianiste, il faut bien improviser face à l'imprévisible. Mais les crises générales sont impudiques: elles déshabillent les rois et passent les sociétés aux rayons X, nous en montrant l'esprit. Soit un croissant décalage entre le dire et le faire, source de défiance et de suspicion.»

Il poursuit: «La communication dont vit la classe politique qui s'imagine pouvoir survivre avec elle à son discrédit, a tué la politique et ruiné sa crédibilité. L'art meurtrier du blabla est aussi celui de ne pas répondre aux questions, mais très abondamment. Parmi ces éléments de langage, il en est un qui frappe par son omniprésence: le viral "faire en sorte que" du politicien (en moyenne trois ou quatre fois par minute). Ce n'est plus un tic mais un aveu. Puisque dire n'est plus faire et que la parole n'est plus acte, on annonce ce qu'on devra faire mais plus tard, sans préciser quand ni qui. (...) C'est la ritournelle magique du désarroi - le stigmate rhétorique d'un temps malheureux qu'on espère bien provisoire mais il en est tant d'autres qu'éprouvent soignants et malades dans leur chair, qu'on a presque honte de devoir évoquer celui-là, fut-ce en peu de mots. Mille excuses.» Le texte entier à lire ici

DSK: Une crise de l'être et de l'avoir

Dans Politique internationale, c'est l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Khan, disparu des radars médiatiques ou presque depuis ses affaires de mœurs et l'agression d'une femme de ménage dans un hôtel de New York, qui analyse dans un long texte, la crise et surtout l'après-crise. Commentant le délai de réaction des pays développés, le défaut de prévoyance et d'une confiance infondée dans la capacité des systèmes sanitaires à protéger massivement la population, DSK donne l'exemple de Taïwan qui a su anticiper et faire face. S'il est «normal qu'un système de soins ne soit pas fait pour traiter une demande brutale et temporaire, il importe qu'il soit réactif, c'est à dire capable de réorienter son offre et de mobiliser des réserves prédéfinies et recensées. Cette agilité, il semblerait bien qu'lle nous ait fait défaut.» (...)

«Ce qui différencie cette crise sanitaire des autres, c'est qu'aucun individu ne peut se considérer comme étant à l'abri. En cela, elle porte atteinte au confort douillet dans lequel les pays économiquement développés se sont progressivement lovés. La mort n'était pas seulement devenue lointaine en raison de l'allongement de l'espérance de vie, elle était aussi devenue intolérable comme en témoigne les réticences à engager les troupes au sol dans la plupart des conflits récents. La "valeur" de la vie humaine a considérablement augmenté dans l'inconscient collectif des pays les plus riches. Or aujourd'hui, nous prenons conscience de la précarité de l'être. Cette crise de l'être aura certainement des conséquences considérable... Elle est aussi révélatrice d'une crise de l'avoir et d'une crise du pouvoir dont l'analyse est nécessaire pour guider les décisions à prendre.»

Dans la suite de ce long texte, une analyse des conséquences économiques et politiques de la crise du coronavirus, trace des perspectives difficiles sur lesquels, DSK, qui reste un économiste écouté dans le monde propose quelques solutions que je vous invite à lire sur le site qui le publie.