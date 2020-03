L'UDC Vaud demande au Conseil d'Etat de «décréter l'état d'urgence»

«Le Conseil d’Etat doit décréter l’état d’urgence immédiatement et confier la conduite de la crise à l’état-major cantonal de conduite (EMCC), écrit l'UDC Vaud dans un communiqué ce lundi matin. Les frontières et les lieux publics doivent être fermés sans aucun délai. Seuls les frontaliers indispensables au fonctionnement des infrastructures vitales (alimentation et sanitaire) doivent être autorisés à entrer en Suisse.»

L'UDC Vaud demande au Conseil d’Etat de «faire pression sur la Confédération pour activer les articles prévus dans la loi fédérale sur les épidémies».

«Il est indispensable que le Conseil d’Etat parle d’une seule voix, poursuit le parti (qui n'est pas représenté au gouvernement). Celui-ci a mis l’EMCC sur pieds afin de garantir la conduite opérationnelle. Néanmoins, il paraît évident que l’état-major cantonal de conduite soit investi des pouvoirs d’agir et de communiquer afin de piloter cette crise.»