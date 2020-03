Unia et les entrepreneurs demandent l'arrêt des chantiers

Mobilisation commune pour une grogne toujours plus diffuse. Le syndicat Unia et la Fédération vaudoise des entrepreneurs demandent au Conseil d’Etat vaudois l’arrêt immédiat sur tout le territoire cantonal de tous les chantiers et ateliers pour lesquels les mesures de l’OFSP ne peuvent pas être garanties. Ils lui ont adressé ce mercredi un courrier.

Fédération et syndicat disent leurs vives inquiétudes pour leur personnel et font trois constats. Premièrement, les très nombreuses interactions entre les différents corps de métiers sur les chantiers sont propices à la propagation du virus.

Inquiétude pour la santé des employés

Deuxièmement, de nombreux entrepreneurs sont inquiets de la santé de leurs employés et pour la survie de leur entreprise. De surcroît, une partie grandissante du personnel dit sa forte inquiétude tant les mesures sanitaires sont difficiles à respecter.

Enfin, plusieurs fournisseurs renoncent à approvisionner les chantiers, dit le communiqué commun. Il demande donc à ce que soit décrété un «arrêt immédiat». «Sauf les services de piquet et des interventions d’urgence – comme c’est le cas aujourd'hui pour d’autres secteurs d’activité.»

Demande de garanties

Si ce grand coup d'arrêt est prononcé, la fédération et le syndicat demandent aussi des garanties pour les entreprises:

«1. Les entreprises du secteur vaudois de la construction qui subissent cette décision sont éligibles aux indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) selon le régime assoupli entré en vigueur dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

2. Les entreprises de la construction ont accès aux autres mesures d’aides financières nécessaires à la couverture des salaires et à la compensation des importantes pertes d'exploitation résultant des mesures prises par les autorités.

3. Les entreprises de la construction bénéficient de la suspension, sans pénalité, du paiement des impôts fédéraux directs, de la TVA, des impôts cantonaux et communaux ainsi que des taxes cantonales et communales. De même, elles obtiennent des plans de paiement des cotisations des assurances sociales et des allocations familiales.»

Des communications de l'Etat devraient être faites ce mercredi en fin d'après-midi, à l'issue d'une grande conférence de presse.