Valmont devient centre de réadaptation post-Covid

Spécialisée dans la réadaptation, la Clinique Valmont, à Glion-sur-Montreux, devient un centre de référence pour les patients post-Covid-19. Dans ce but, elle a mis sur pied un programme spécifique, allant de la rééducation pulmonaire à des traitements neurologiques plus importants.

Une partie des patients ayant suivi un traitement lourd contre le virus peut présenter des séquelles qui nécessitent une prise en charge thérapeutique spécifique. Dans ces cas, la prise en charge ambulatoire n’est pas toujours suffisante et nécessite un séjour adapté. La Clinique Valmont, qui précise dans un communiqué travailler en «partenariat rapproché» avec les hôpitaux publics de l’arc lémanique, a donc mis en place un programme de réadaptation.

Cela ne signifie toutefois pas que ce centre répond à une demande du Canton. Contacté à ce propos, le médecin cantonal, Karim Boubaker, confirme d’ailleurs que cette initiative est privée: «Les patients qui ont souffert d’une infection au Covid-19 disposent déjà des filières de réadaptation existantes et des prestations spécialisées ambulatoires, selon les séquelles et les déficits fonctionnels qu’ils présentent.»

«Le champ de compétence de la clinique est clairement reconnu» Zeynep Ersan Berdoz, directrice de la communication de Swiss Medical Network

La Clinique Valmont ne faisant pas partie de la planification hospitalière vaudoise, contrairement à la majorité des établissements du groupe Swiss Medical Network, présent dans treize cantons, seuls les patients au bénéfice d’une assurance privée ou semi-privée y sont soignés. «Ce qui ne nous empêche pas d’avoir d’excellentes relations avec les hôpitaux publics de la région, ainsi qu’avec le CHUV, qui nous envoie régulièrement des patients, souligne Zeynep Ersan Berdoz, la directrice de la communication de Swiss Medical Network. Le champ de compétence de la clinique est clairement reconnu.»

Les programmes de réadaptation proposés par la Clinique Valmont durent de trois à six semaines, selon l’état clinique du patient. Ils l’aideront à récupérer ses capacités respiratoires et retrouver ses facultés motrices et cognitives principales.

Parmi les séquelles pouvant apparaître, et parfois persister, suite à une hospitalisation en unité de soins intensifs (avec ou sans assistance respiratoire), la clinique identifie des dysfonctionnements pulmonaires, des troubles musculo-squelettiques, des lésions cérébrales, des atteintes aux nerfs périphériques (ceux situés à l’extérieur du cerveau et de la moelle épinière), de la fatigue, ainsi que des syndromes de glissement, ce mal affectant les personnes très âgées et que l’on pourrait résumer par un laisser-aller vers la mort.

Fondée en 1905, la Clinique Valmont dispose de 56 lits et compte six médecins et une vingtaine de thérapeutes sur un total de 120 collaborateurs. Par sécurité, et même si les patients post-Covid sont – en principe – non contagieux, la clinique leur a réservé un étage séparé, avec une équipe soignante distincte.