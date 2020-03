Les Vaudois apprennent à patienter devant les magasins

La nouvelle limitation d’une personne par 10 m² a fait apparaître devant les supermarchés du canton vendredi ces fameuses files de clients, visibles jusque-là sur des images en provenance d’Asie ou d’Italie.

«En approchant de l’entrée, j’ai vu une file et je me suis demandé ce que ces gens faisaient», raconte Vanessa, habitante du Gros-de-Vaud s’étant rendue dans un supermarché à Crissier vendredi matin. «J’ai aussi dû patienter avec mon caddie, une quinzaine de minutes, avant de pouvoir entrer. Les gens étaient calmes, la plupart sur leurs téléphones. Une personne chargée de la sécurité a donné la priorité a une jeune femme enceinte, ce qui n’a dérangé personne.»

A l’intérieur, cette trentenaire en parfaite santé a aussi découvert que certains rayons n’étaient plus accessibles. Les parties non-alimentaires, ainsi que les restaurants et cafés des supermarchés ont en effet été fermés au public. Parallèlement, la demande pour certains produits ne cesse de grandir, notamment les produits d'hygiène corporelle, les boîtes de conserves, la farine et le sucre, a indiqué vendredi un porte-parole de la Migros. Malgré des livraisons revues en hausse et des effectifs sur le pied de guerre, certains rayons sont régulièrement vides: des produits sont régulièrement dévalisés par des clients anxieux, notamment des aliments congelés, les liquides de nettoyage pour les mains et le papier toilettes, a précisé une porte-parole de Coop a nos confères de l’ATS.

Si tout cela a plutôt fait sourire Vanessa, elle avoue avoir quand même trouvé l’atmosphère étrange: «On se sent surveillés et il y a aussi ces messages réguliers demandant de ne pas s’attarder. J’imagine que ça doit faire peur à certains. D’ailleurs, il y avait un client qui courrait presque dans les rayons, comme s’il voulait repartir au plus vite.»

D’autres témoignages rapportent toutefois des mesures visiblement irrégulièrement appliquées. Ainsi, à La Tour-de-Peilz, un des géants orange était parfaitement au point avec un système de régulation des entrées et sorties et des distributions de désinfectant, tandis que l’autre à quelques mètres n’avait encore rien mis en place de particulier.

Du côté d’Orbe, une cliente souligne le civisme des caissières de la Coop, qui conseillaient à leurs nombreux clients âgés de rester chez eux et de chercher quelqu’un qui pourrait les livrer. Enfin des files de clients se tenant à bonne distance les uns des autres se sont formées dans des endroits beaucoup plus insolites, comme au milieu du village de Dommartin dans le Gros-de-Vaud, où le maraîcher Hunziker étendait les heures d’ouverture de son marché à la ferme.