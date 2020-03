Un Vaudois bloqué au Maroc avec des centaines de camping-cars

«Je vais mourir de la bêtise humaine», soupire Pierre-Alain Scheuer. Cela fait 48 heures que ce Vaudois de 71 ans, domicilié à Bursins, attend dans sa voiture. Où? Au Maroc, dans la cité autonome espagnole de Ceuta, presqu'île qui fait face au rocher de Gibraltar. Devant lui, une centaine de camping-cars de touristes désespérés, à 80% des Français, qui attendent de pouvoir embarquer sur un bateau qui les ramènerait sur le continent européen. La frontière espagnole étant fermée à cause de la pandémie du coronavirus, des centaines de véhicules s'entassent depuis dimanche dans deux colonnes interminables.

Pierre-Alain Scheuer, retraité grand voyageur, était parti seul en voiture le 1er mars pour rallier la Mauritanie. Arrivé au sud du Maroc, il apprenait que ce pays allait fermer ses frontières à cause du coronavirus. «Je suis donc remonté progressivement jusqu'à Marrakech, où j'ai été coincé par la mesure de confinement. J'ai pris un appartement, mais il était tellement insalubre que je l'ai quitté au bout de deux jours. Sur le site de l'administration fédérale, j'ai bien vu que la Suisse parlait d'avions de rapatriement, mais avec ma voiture, ce n'était pas pour moi», raconte l'infortuné voyageur. Il a donc roulé 600 km pour rallier la frontière. Il est arrivé dimanche soir dans l'enclave espagnole de Ceuta, où près de 200 camping-cars étaient déjà encolonnés.

Peur de quitter son camping-car

«Depuis, c'est la folie! Le port est à 3 km, mais on ne voit rien à cause des collines. Je ne sais pas si des bateaux circulent, mais apparemment, une cinquantaine de camping-cars ont pu passer la frontière et j'ai pu avancer d'autant dans la file», décrit le retraité, qui estime le bouchon à près d'un millier de véhicules. Il n'ose pas quitter le sien pour aller s'approvisionner au magasin d'alimentation situé à un kilomètre de là, de peur de voir la colonne s'ébranler en son absence. En plus, il pleut depuis des heures et il fait froid, ce qui l'oblige a allumer le moteur pour se chauffer. Les campings marocains, mais aussi les hôtels et magasins ayant fermé, les touristes piégés n'ont d'autre solution que d'attendre dans leur mobile-home.

Pierre-Alain Scheuer dans son camping-car

Alors que cette situation commence à poser des problèmes sanitaires (où vider les WC? Où s'alimenter en eau?), Pierre-Alain Scheuer ne comprend pas pourquoi les Espagnols bloquent cette frontière. «Ces touristes, confinés dans leur camping-cars, ne représentent pas un danger s'ils roulent à travers le pays jusque chez eux», estime-t-il.

«On se sent abandonné»

Il se sent abandonné, d'autant plus que ces derniers jours, les informations provenant de l'ambassade de Suisse étaient contradictoires. «On nous disait d'aller à Agadir pour prendre un avion, puis de rallier Ceuta. Il ne suffit pas d'envoyer des avions, mais il faudrait que Berne négocie l'ouverture de la frontière pour permettre d'évacuer tous ces gens.» Quant aux Marocains, dont la police se contente de traquer les migrants qui tentent de se cacher sous les camping-cars, ils n'ont pour l'instant offert aucune assistance aux personnes bloquées. «On est prisonnier, car au milieu de la double colonne de véhicules, il y a un muret qui empêche toute sortie ou demi-tour pour l'instant. Et personne ne m'a offert de m'héberger dans son camping-car, ils ont tous la pétoche du coronavirus! C'est le chacun pour soi...»

Lundi, des bruits couraient que les Marocains voulaient disperser les files d'attente. Mais les touristes, en force, font bloc. Et Pierre-Alain Scheuer ne se laisse pas aller. Il est en bonne santé et a encore quelques réserves de nourriture dans sa voiture. Celui qui a déjà visité 99 pays, espérait faire de la Mauritanie son 100ème. C'est raté...