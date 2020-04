À Vevey avec Médecins sans frontières

Devant l’immeuble, Mickael Touzinaud et Brigitte Rajendram sortent de leur voiture blanche frappée du logo de Médecins sans frontières. Deux humanitaires en mission. L’emblème serait familier en Irak, au Nigeria ou au Yémen, des terrains qui leur sont d’ailleurs familiers. C’est pourtant à Vevey qu’ils ont été appelés. Ils viennent partager leur savoir-faire en contexte épidémique avec la Fondation AACTS. Depuis le début de la crise, la célèbre organisation, dont le siège est à Genève, s’est redéployée en Suisse romande, notamment auprès de plusieurs institutions vaudoises d’aide aux démunis.

Population à haut risque

Avec une petite équipe de travailleurs sociaux et d’infirmiers, AACTS (pour Addiction, action communautaire et travail social) offre un accueil de jour, des prestations de santé et d’hygiène ainsi que des repas, désormais à l’emporter, aux personnes vivant dans la précarité. Depuis la crise du Covid-19, ses collaborateurs sont au front plus que jamais, avec un nouveau souci: se protéger non seulement eux-mêmes, mais surtout, les personnes qu’ils côtoient tous les jours, avec parmi elles des toxicomanes et des sans-abri. «C’est un public qui a potentiellement plusieurs comorbidités, ce qui les rend particulièrement vulnérables au virus», relève en effet Mickael Touzinaud.

«Avec la crise, nous voyons arriver un nouveau public de travailleurs précaires. Certains jours, nous avons eu près de 50 contacts personnels», détaille quant à lui Vincent Masciulli, directeur de la Fondation AACTS. Depuis plusieurs semaines déjà, les habitudes ont profondément changé face à la multiplication des risques. «Pour 5 heures d’ouverture, nous consacrons 2 heures au nettoyage et à la désinfection. On avait l’habitude de porter des protections face à des cas de tuberculose ou de gale, mais on ne s’improvise pas pour mettre en place des processus dans une telle situation. MSF nous permet de prendre du recul.»

L’expérience du choléra

Spécialiste en eau, assainissement et hygiène, Mickael Touzinaud a travaillé aussi bien en contexte de guerre que d’épidémie, par exemple à Haïti, touché par le choléra. Et s’il sait exactement quelles mesures permettent de limiter la propagation du virus, il ne se pose pas en sauveur face aux employés d’AACTS. «Nous avons une expertise technique, mais c’est vous qui connaissez le terrain. Ce que vous avez mis en place est déjà de très haut niveau. C’est parfois même trop.» Le port du masque est ainsi une très bonne chose, mais il avertit: «Les gants sont de faux amis, car ils se contaminent facilement. Le réflexe le plus important est de se laver les mains.»

Pour les désinfections, l’équipe d’AACTS utilisait un produit bien trop cher et difficile à utiliser, avec le risque d’être inefficace. Mickael Touzinaud leur montre comment préparer eux-mêmes une solution avec le bon dosage de chlore. Il fait également le tour avec eux des surfaces qui méritent un nettoyage régulier, toutes les trois heures, par exemple les poignées de portes et tout ce qui ressemble à un poussoir.

Brigitte Rajendram, elle, a l’habitude des missions de promotion de la santé. «Une grande partie de mon travail est de dialoguer afin que les populations s’approprient les messages de protection, explique-t-elle en évoquant sa dernière mission en Birmanie. Tout le monde à MSF a été surpris à l’idée d’être en mission en Suisse. La différence ici, c’est que les structures que nous avons visitées sont remarquablement bien préparées.»

Le soutient de MSF n’en est pas moins apprécié, alors que le rôle d’institutions comme la Fondation AACTS paraît plus crucial que jamais. «Nous sommes parfois les seuls à avoir accès à une population invisible qui ne se tournera pas volontairement vers le CHUV», explique Vincent Masciulli. Pour protéger les bénéficiaires, rien n’a été laissé au hasard. Résultat, il n’y a eu aucun cas d’infection à sa connaissance.