Les vignerons offrent le port et vantent le visioapéro

«On ne devient pas alcoolique en deux semaines»

On peine à observer cet élan promotionnel sans pareil pour le vin vaudois sans penser aux effets qu’une consommation accrue d’alcool pourrait avoir dans la population. D’autant que ce dernier est largement considéré par l’Organisation mondiale de la santé comme le psychotrope responsable du plus de dommages pour soi et pour les autres.



Secrétaire général du Groupe romand d’études des addictions (GREA), Jean-Félix Savary temporise: «Pour ce qui est de la consommation d’alcool, je n’ai rien à reprocher à ceux qui ont envie de boire un verre dans cette situation. L’alcool n’est pas bon pour le système immunitaire – on attrapera souvent un rhume après une forte consommation par exemple – mais il peut aussi désangoisser certaines personnes.» Le spécialiste ne pense pas que les cas avérés d’alcoolisme vont grimper.



«On ne devient pas alcoolique en deux semaines à cause de l’alcool, mais de multiples facteurs. En revanche, si on se rend compte qu’on ne peut pas vivre trois jours sans alcool, il faut peut-être se poser des questions.» Il questionne aussi la démarche commerciale: «Les appels à la boisson dans une période d’épidémie, est-ce vraiment raisonnable?»Ce n’est toutefois pas la préoccupation principale du GREA.



«Il faut remettre les choses dans l’ordre: le public le plus à risque en ce moment est celui qui a des problèmes de consommation et de précarité, qui vit à 60% dans la rue et échappe au confinement. Aujourd’hui l’urgence est là, ces personnes-là ont besoin d’une protection accrue.»