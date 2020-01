Cosmétiques: la FRC critique le Conseil fédéral

La Fédération romande des consommateurs (FRC) dénonce la prudence du Conseil fédéral. Dans un communiqué diffusé mardi, elle estime que la position du gouvernement par rapport aux substances indésirables qui se cachent dans les cosmétiques et les produits d’hygiène est inacceptable. La FRC se base sur les réponses récentes apportées par les sept Sages à un bouquet de six interventions parlementaires déposées par Isabelle Chevalley (Vert’libéraux/VD), Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE), Lisa Mazzone (Verts/GE), Isabelle Moret (PLR/VD), Adèle Thorens (Verts/VD) et Mathias Reynard (PS/VS).

Les Suisses sont suffisamment protégés, dit Berne

Que dit le Conseil fédéral dans ses réponses? Il affirme que les lois actuelles suffisent pour garantir la protection de la santé des Suisses. Il rappelle qu’il a mis en place un groupe de travail interdépartemental sur les perturbateurs endocriniens. Et puis, il suit de près le débat européen et s’engage à adapter la législation aux progrès scientifiques. «Certaines substances possédant des propriétés potentielles de perturbateurs endocriniens comme notamment le triclosan (agent conservateur) ou le 4-Methylbenzylidene camphor (4-MBC, utilisé comme filtre UV) sont actuellement en cours d'évaluation par le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs dans l'Union européenne. Selon les résultats de ces évaluations, la législation suisse sera adaptée en conséquence», souligne-t-il. Insuffisant, tacle la FRC, pour qui la Suisse devrait être précurseure dans la traque des substances indésirables en se montrant plus offensive.

Pour l’interdiction de trois substances

La FRC demande ainsi au gouvernement d’interdire sans délai trois substances dans des produits ciblés. Il s’agit du phénoxyéthanol présent dans les lingettes et autres produits de soins pour bébés, une substance reconnue toxique pour le sang et le foie. «En France, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande depuis 2012 son interdiction dans les produits à appliquer sur le siège des enfants de moins de 3 ans (lingettes nettoyantes, crèmes, lotions)», indique la FRC. La deuxième substance dans le viseur de l’organisation romande est le dioxyde de titane, utilisée comme colorant dans certains dentifrices, baumes et rouges à lèvres. «La France vient d’interdire le dioxyde de titane dans les aliments. Les dentifrices, baumes et rouges à lèvres étant partiellement ingérés, il y a lieu d’être prudent.»Troisième substance indésirable que la FRC souhaite bannir des étalages suisses: les huiles d’origine minérale dans les baumes et rouges à lèvres. «Elles peuvent receler des substances cancérogènes; d’autres peuvent s’accumuler dans l’organisme, notamment dans les ganglions lymphatiques ou le foie», souligne la Fédération romande des consommateurs.