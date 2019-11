La cotisation AVS grimpera de 0,3 point

Le relèvement de la cotisation AVS de 0,3 point au total assurera à l'assurance plus de 2 milliards de francs de recettes supplémentaires par an. Le peuple a souscrit à ce coup de pouce en acceptant la réforme de la fiscalité des entreprises.

Le financement supplémentaire entrera en vigueur en même temps que la réforme fiscale et contribuera à garantir le financement des rentes. La hausse est minime, mais les taux n'avaient plus bougé depuis plus de 40 ans.

Dans le détail, salariés et employeurs verront la cotisation AVS/AI/APG passer de 10,25% à 10,55% (5,125% à 5,275% chacun). La cotisation AVS/AI/APG minimale des travailleurs indépendants passera de 5,196% à 5,344% et leur cotisation AVS/AI/APG maximale de 9,65% à 9,95%. Le taux de cotisation AVS/AI des personnes exerçant une activité lucrative qui adhèrent à l'assurance facultative passera de 9,8% à 10,1 pour cent.

Changement dans les années 70

En ce qui concerne les assurés sans activité lucrative, dans l'assurance obligatoire, la cotisation AVS/AI/APG minimale passera de 482 francs à 496 francs et la cotisation maximale de 24'100 francs à 24'800 francs. Dans l?assurance AVS/AI facultative, la cotisation minimale sera portée de 922 francs à 950 francs et la cotisation maximale de 23'050 francs à 23'750 francs.

Les derniers changements de ponctions en faveur de l'AVS remontent aux années 1970. Les cotisations prélevées sur les salaires pour financer l'AVS sont passées de 4 à 8,4 % entre 1969 et 1975. Quant aux cotisations des indépendants, elles sont passées de 4,6 à 7,8 % entre 1969 et 1979. (ats/nxp)