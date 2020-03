La course à la présidence du PS est stoppée net

La décision était dans l’air depuis plusieurs jours. Elle est tombée ce vendredi dans la foulée des décisions du Conseil fédéral. Le Comité directeur du PS Suisse reporte le Congrès de Bâle, initialement prévu les 4 et 5 avril et qui devait désigner le successeur de Levrat. Ce dernier se tiendra finalement les 17 et 18 octobre. «Avec plus de 1200 inscriptions, ce rassemblement tombe sous le coup de la prolongation d’interdiction des manifestations visant à limiter les risques de propagation du coronavirus», précise le PS dans un communiqué diffusé ce vendredi après-midi.

Comme il l’avait déjà annoncé, Christian Levrat assurera l’intérim à la tête du parti. De même que les vice-présidents. Quant aux candidats qui briguent la présidence, tous ont convenu de suspendre leur campagne électorale jusqu'au 10 août. La preuve, selon plusieurs observateurs, des tensions qui minent la course à la succession de Christian Levrat et qu’il s’agit d’atténuer sur cette longue durée.

De nouvelles têtes?

Autre détail piquant, de nouveaux candidats pourraient entrer dans la course. Conformément aux statuts du PS Suisse, le délai pour le dépôt des candidatures est prolongé suite au report du Congrès. Les éventuelles personnes intéressées pour le poste peuvent s’annoncer entre le 10 août et le 2 septembre.

Reste à voir si de nouveaux papables profitent de ce délai de réflexion surprise pour se lancer. Pour l’heure, cinq candidats sont en lice. Un duo formé de Cédric Wermuth (AG) et Mattea Meyer (ZH), un autre composé de Mathias Reynard (VS) et Priska Seiler-Graf (ZH). Sans oublier le Bernois Martin Schwab, qui n’a quasi aucune chance face aux quatre favoris.