Coût de la santé: nouveaux tarifs proposés à Berne

La FMH et les assureurs de Curafutura se sont entendus sur de nouveaux tarifs de facturation des prestations ambulatoires. Ils ont remis vendredi au Conseil fédéral une nouvelle structure tarifaire simplifiée baptisée Tardoc.

Ils visent une entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Mais rien n'est joué. Le gouvernement doit d'abord y donner son feu vert et les assureurs maladie de Santésuisse ne soutiennent pas les propositions en question. Ils travaillent sur leur propre projet.

Tardoc doit remplacer la structure Tarmed qui est dépassée et ne permet pas de rémunérer les prestations selon le niveau actuel de la médecine, la technique médicale et les coûts de personnel. Dans Tardoc, les prestations purement stationnaires ont été supprimées et le catalogue de prestations réduit de 4600 à près de 2700 positions.

Les règles d'application et de facturation ont été redéfinies en concertation avec les sociétés de discipline médicale, a communiqué l'organisation tarifaire ats-tms qui réunit curafutura, la Fédération des médecins suisses et la Commission des tarifs médicaux LAA. (ats/nxp)