La crise, un risque pour la santé psychique des Suisses

La crise du coronavirus est un risque pour la santé psychique. La Main tendue, qui fait face à une avalanche de téléphones, est en première ligne pour répondre aux angoisses des Suisses semi-confinés.

Depuis début mars, les téléphones chauffent dans les douze postes régionaux de La Main Tendue, dont 5 en Suisse romande et au Tessin: en 15 jours, il y a eu 1720 entretiens pendant lesquels le coronavirus est abordé. Cela représente plus de 100 conversations sur ce sujet par jour, sur une moyenne de 520 contacts, indique l'organisation dans un communiqué lundi.

Chercher à se rassurer

Avec la déclaration de l'état d'urgence au niveau national et les restrictions que cela entraîne dans la vie professionnelle, sociale et culturelle, la vie de toute la population suisse a été bouleversée. Ces derniers jours, au cours de centaines de conversations au Tél 143, les gens ont cherché à être rassurés.

La pandémie de coronavirus les inquiète beaucoup. Il ne s'agit pas seulement de questions médicales et de santé physique. Depuis le début de la crise, le Tél 143 a eu des centaines de conversations avec la population reflétant combien le virus et les mesures associées suscitent de l'inquiétude et de l'angoisse.

Solitude

La solitude est également un problème important, surtout chez les personnes âgées. Ceci devient une évidence: le coronavirus se profile également comme une menace majeure pour la santé mentale.

Un serveur, complètement désespéré par la fermeture soudaine de son restaurant, a non seulement perdu ses revenus mais aussi sa routine quotidienne. Une infirmière se dit très contrariée que la population ne respecte pas les mesures recommandées, alors que le système de santé va sous peu atteindre ses limites.

Il y a aussi cet homme très âgé qui ne peut plus rendre visite à une personne de 83 ans en maison de retraite - le lien social régulier n?est plus possible. Ces exemples représentent des millions de personnes dans le monde dont la vie quotidienne est bouleversée par le coronavirus.

Maintenir les contacts

La Main Tendue encourage à maintenir les contacts sociaux autant que possible, pour pouvoir parler de choses stressantes ou agréables. Les bénévoles de La Main Tendue sont joignables 24 heures sur 24 par téléphone au 143, et aussi par courriel ou tchat individuel sur www.143.ch.

Comme de nombreux bénévoles travaillant au Tel 143 ne peuvent actuellement plus s'occuper de leurs petits-enfants ou d'activités sociales et culturelles, ceci permettra d'augmenter les services jusqu'à 17 %. D'anciens bénévoles ont également accepté de reprendre du service. (ats/nxp)