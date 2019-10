Davantage de vacances pour les employés qui voyagent en train

Voyager en train plutôt qu’en avion, alors que le premier prend plus de temps et coûte cher? Le dilemme taraude nombre de vacanciers soucieux de réduire leur empreinte carbone et s'engager pour le climat. Une élue socialiste a une idée qui pourrait les aider à trancher: préférer le rail aux airs donnerait droit à des congés supplémentaires.

La conseillère nationale Samira Marti (PS/BL), qui joue sa réélection dimanche, vient d’annoncer au «Blick» un projet de motion en ce sens. Le projet, déjà écrit, serait déposé en décembre. Il exigerait du Conseil fédéral qu’il examine la proposition suivante: une personne présentant à son employeur un billet de train international ou une «offre comparable» recevra d’avantage de jours de congé pour la durée du voyage en question. Ainsi un collaborateur qui projette de gagner Londres en train - soit un parcours d'environ 15 heures aller-retour - aurait droit à deux jours bonus de congés. Les employés de la Confédération joueraient les cobayes: la conseillère nationale propose qu’ils soient les premiers à tester ce modèle.

Miser essentiellement sur des interdits n’est pas la voie à suivre, défend Samira Marti, qui appelle à examiner «d’autres mesures, en particulier celles qui sont socialement soutenables». L’élue regrette que voyager en train soit réservé aux revenus plus élevés. Si une taxe sur les billets d’avion doit permettre de rendre le rail plus attractif financièrement, un bonus vacance pourrait convaincre ceux refroidis par la perspective de gaspiller une bonne partie de leur jours de congé dans un wagon.

Sa proposition est bien accueillie du côté des syndicats. Interrogé par le «Blick», le président de Travail Suisse, le conseiller national Adrian Wüthrich (PS/BE) la juge «constructive» et digne d’être étudiée. La réaction est tout autre du côté des employeurs. L’Union patronale suisse rejette l’idée, estimant qu’il n’appartient pas aux employeurs de s’immiscer dans les comportements privés, sans liens avec le travail, de collaborateurs.