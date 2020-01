«L'autre Davos», une 20e édition sur le climat

La 20e conférence anti-WEF «L'autre Davos» se tient depuis vendredi soir à Zurich en écho au Forum économique mondial qui s'ouvre mardi prochain. Jusqu'à samedi soir, les militants altermondialistes évoquent les perspectives écologiques et sociales sur fond de grèves du climat.

Intitulée «Un autre monde est possible - Changer le système pas le climat», cette 20e édition accueille des activistes suisses ainsi que leurs homologues venus des Etats-Unis, du Brésil, d'Espagne, de Belgique, de Grande-Bretagne, de Suède, d'Allemagne et d'Autriche. Traduite en français, allemand et anglais, elle fera la part belle aux mouvements climatiques et féministes.

«L'autre Davos» a lieu chaque année en opposition au Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR). La conférence est organisée par le Mouvement pour le socialisme, situé à la gauche de la gauche. (ats/nxp)