Davos inaugure le premier casino en ligne de Suisse

Le casino de Davos a lancé lundi son casino en ligne. En plus de l'extension de concession accordée par le Conseil fédéral, l'établissement a dû obtenir une autorisation d'exploiter de la part de la Commission fédérale des maisons de jeu, indique Casino Davos SA dans un communiqué.

Le casino en ligne de Davos est l'un des quatre premiers sites suisses à bénéficier d'une autorisation officielle. Les autres établissements autorisés sont ceux de Lucerne, Baden (AG) et Pfäffikon (SZ).

Depuis que la nouvelle ordonnance fédérale est entrée en vigueur, le 1er juillet dernier, seuls six casinos suisses sur les 21 existants ont déposé une demande d'extension, peut-on lire sur le site jeu-légal-suisse.ch, citant la Tribune de Genève. Parmi ceux-ci, les établissements de Neuchâtel et de Meyrin (GE) attendent encore leur sésame.

A l'instar des jeux qu'il propose dans ses murs, le casino de Davos assure garantir pour ses jeux virtuels «les meilleurs standards en matière de sécurité, de mesures sociales et de protection des joueurs», affirme le communiqué. Le casino de la ville de Baden détient la majorité de ses actions, à hauteur de 46%.

Les premières listes noires des sites web illégaux bloqués ont été publiés la semaine passée par la Commission des loteries et paris (Comlot) et la Commission fédérale des maisons de jeu. Les 104 sites étrangers proposant des jeux en ligne qui y figurent ont été bloqués et sont désormais inaccessibles depuis la Suisse. (ats/nxp)