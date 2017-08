Val Müstair renoue avec son passé pour inventer l’avenir

Pour atteindre le val Müstair en transports publics, le Welche lambda doit d’abord atteindre la gare de Lausanne, se rendre à Zurich, embarquer pour Landquart, y attraper une correspondance à destination de Zernez, traverser en bus le Parc national suisse, franchir l’imposant Offenpass ou col du Four (2149 m)… Une véritable odyssée.

Tous les acteurs du tourisme de la vallée grisonne vous le diront: on ne vient pas par hasard dans la vallée la plus orientale du pays. A cet éloignement s’ajoute une concurrence touristique abondante. Le Parc national attire chaque année quelque 150 000 randonneurs. «Mais c’est surtout le village de Zernez, à l’autre extrémité du parc, qui en profite», estime Pierre-René Grond, propriétaire avec sa femme, Anita, de l’Hôtel Helvetia à Müstair. Les pistes de Bormio (I), d’Ischgl (A) ou de Davos ne sont qu’à un jet de boule de neige.

Entre ces destinations, cette vallée composée depuis 2009 d’une seule commune, grande comme le canton de Zoug mais moins peuplée que Tolochenaz, sculpte bon an mal an sa propre identité. Elle n’a pas eu à aller chercher loin. Simplement à regarder par-dessus son épaule pour se remémorer l’immense richesse de son passé.

Avec son ensemble de fresques carolingiennes unique au monde, le couvent bénédictin Saint-Jean-des-Sœurs est l’atout touristique numéro un de la vallée. Un trésor bien vivant: la communauté présente depuis le XIe siècle (d’abord constituée de moines, remplacés entre 1163 et 1167 par des moniales) compte encore onze sœurs. Pour elles, le tournant touristique – favorisé par l’inscription en 1983 du site au Patrimoine mondial de l’Unesco – n’a pas été simple à négocier: «On sent parfois les regards des visiteurs depuis la partie ouverte au public; on en voit souvent qui essaie de guigner par les fenêtres pour apercevoir le cloître. C’est naturel; notre mode de vie suscite la curiosité, décrit sœur Lutgarde. Mais la clôture nous aide à préserver un climat de recueillement. Et l’accueil des hôtes fait partie intégrante de la règle bénédictine.»

Un patrimoine unique

Cet art de faire vivre le passé est entré dans l’ADN d’une région où le maintien de postes de travail pour retenir la jeune génération est un défi. Un peu plus haut dans la vallée, les rues aux airs toscans de Santa Maria abritent la Tesseranda, un atelier de tissage où les gestes d’autrefois sont perpétués au quotidien par cinq femmes de tous âges, épaulées par trois apprenties.

Dans le même village, le moulin installé en 1676 sur les bords de la Muranzina a repris du service en 2004. «Il s’agit du seul moulin à eau de type «roue en dessous» (ndlr: la force de l’eau s’exerce sur le bas de la roue) à fonctionner en Suisse», annonce fièrement notre guide. L’engin tourne trop lentement pour rêver d’un usage industriel mais plusieurs paysans fournissent les céréales moulues et vendues sur place. Cette renaissance fait inévitablement écho à la remise en état d’une part du vaste réseau de bisses, auals en romanche.

La tradition, une manière d’attirer les touristes? Pas que. Active depuis trois générations, la famille Malgiaritta continue d’exploiter l’une des principales ressources de la région: le bois d’arole. L’un des dix employés de l’entreprise Amar sculpte sous nos yeux une rosace ornant une armoire rustique.

Ressources à valoriser

Le geste est précis, entraîné. Chaque modèle est unique, exécuté à la main avec pour seul outil un canif. Le meuble a déjà trouvé preneur… à 7980 fr., auprès d’un client suisse alémanique fortuné. «C’est notre marché principal mais nous avons aussi des clients en Suisse romande, en Italie, en Allemagne et même à Londres», énumère Markus Malgiaritta. La proximité du Tyrol et de la zone euro n’inquiète pas le Grison: «On est sur un marché de niche et l’arole n’est pas vraiment meilleur marché de l’autre côté de la frontière.»

Si l’ébéniste veut avant tout perpétuer un savoir-faire intimement lié à la vallée, cela ne l’empêche pas d’innover: «Il y a dix ans, nous avons commencé à développer une gamme de produits plus modernes. On n’a rien vendu au départ: les gens voulaient du rustique. Aujourd’hui, on atteint une part de 50%.»

Afin de valoriser l’entier de la filière, les professionnels du bois attendent désormais la création d’un label, porté par les responsables du Parc naturel régional Biosfera Val Müstair. «Un moyen de créer de la valeur ajoutée autour de cette ressource, alors que le marché a fortement baissé pour les entreprises de construction, note Dieter Spiess, patron de l’entreprise Holzbau. Comme toutes les autres régions de montagne, nous avons subi le vote sur les résidences secondaires. Nous sommes six entreprises dans la commune et vingt dans la Basse-Engadine à nous partager un nombre de chantiers qui a baissé de plus de 20%.»

Les produits du terroir ont, eux, déjà leur label (lire ci-dessous). Sa création a notamment poussé les producteurs à se convertir au bio. «C’est l’une des conditions pour l’obtention de ce label, indique Luana Borner, cheffe de produit Biosfera. Plus de 80% des agriculteurs sont bio, ici. C’est un taux plus élevé que la moyenne cantonale, déjà supérieure à celle du pays.» Le projet de création d’une nouvelle laiterie moderne – financée par les pouvoirs publics et via une campagne de crowdfunding – suscite de forts espoirs chez les éleveurs.

La mise en place du Parc naturel régional (PNR) Biosfera n’a pas été sans mal. «Beaucoup étaient très réticents au début, confirme Daniel Pitsch, agriculteur à Tschierv. Avec le Parc national tout proche, on pensait qu’on allait tout figer, tout protéger dans la vallée. En plus, les attentes des agriculteurs ne sont pas forcément les mêmes que celles des entrepreneurs, qui ont d’autres besoins que les hôteliers, etc.» Malgré des changements répétés à la tête de la Biosfera ces dernières années, les projets se multiplient. Un coup d’œil au plan quinquennal du PNR atteste du dynamisme ambiant. «Il a fallu un peu de temps pour que tout le monde comprenne que la Biosfera ne fera pas le travail à notre place. C’est nous, les acteurs locaux, qui devons donner l’impulsion pour que ça fonctionne.»

Un très grand «merci»

Il y a pas mal de raisons d’emprunter l’étroite route qui gravit le flanc de la vallée, au-dessus de Müstair, jusqu’à Bain Terza, la buvette de Flurin et Monica Tschenett. D’abord, la Grisonne prépare la meilleure tarte aux noix que nous avons dégustée lors de notre séjour. Ensuite, la rencontre avec ce couple attachant vaut le détour.

Flurin dégaine les anecdotes à la chaîne. Il raconte comment il a vu, pour la première fois, une ampoule s’allumer dans ce gîte aux airs de nid d’aigle qu’il n’a jamais quitté, quand bien même un accident l’a privé en 2008 de l’usage de ses jambes. «J’avais 17 ans à l’époque (ndlr: il en a aujourd’hui 65). J’avais travaillé dans les hôtels de Davos, alors ce n’était pas totalement nouveau. Mais avoir l’électricité à la maison, c’était un gros changement.» En 1967, l’homme a également connu l’arrivée de l’eau courante dans son logis, auparavant alimenté par un bisse.

Il faut dire que l’endroit est particulièrement retiré. Dans la salle principale de l’auberge, une photo en noir blanc l’illustre à merveille. Un «Petrol» gigantesque inscrit dans la neige fraîche et barré, surmonté d’un «Danke». «Un hiver, on s’est retrouvé sans mazout pour nous chauffer. La route n’était pas ouverte, alors pour avertir le village, ma mère a foulé la neige pour en demander. Un pilote d’avion a aperçu l’inscription et a alerté Müstair. On nous a livrés par hélicoptère. Ma mère a ensuite remercié le pilote en inscrivant ce «Danke» dans la neige.»

8 m2 de whisky

«C’est calme, ce soir!» Avec son ton rigolard et son accent allemand, Günter Sommer accueille deux clients qui se pressent dans son bar déjà bondé, situé à Santa Maria. On a vite fait de compter les forces en présence: onze personnes. L’endroit mesure à peine 8 m2. Ce qui en fait, comme le révèle l’affiche frappée du sceau du Guinness World Records placardée contre la porte d’entrée, The smallest whisky bar on earth, «le plus petit bar à whisky sur terre». Avec plus de 300 single malts et blended à la carte, «c’est aussi le plus grand bar au monde, en termes d’assortiment, à ne servir que du whisky», assure le patron de l’établissement qui fête son 10e anniversaire cette année.

Le long des murs, au-dessus du comptoir ou dessous: chaque espace est occupé par une bouteille. A l’entrée, on nous conseille de nous délester de nos sacs, afin de gagner un peu de place. Dans ce bar, on effectue pourtant un tour du monde, de l’Ecosse au Japon en passant par l’Irlande et le Canada.

La Suisse est bien représentée et tout particulièrement le val Müstair, qui compte plusieurs «pur malt» locaux. Günter Sommer propose d’ailleurs à la carte plusieurs crus «maison» élaborés dans la distillerie HighGlen, sise à quelques dizaines de mètres du bar.

Idéal pour digérer la cuisine très roborative de la région – capuns (une farce composée de farine, de saucisse fumée, d’œuf et de fromage, emballée dans une feuille de bette et cuite dans du beurre et de la crème), soupe au foin et gâteau aux noix. (24 heures)