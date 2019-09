Par an, quelque 400'000 ménages déménagent

Un appartement plus grand ou un nouvel emploi sont des motifs qui poussent les Suisses à déménager. Il arrive aussi que les causes soient malheureuses, comme une séparation ou un décès. C'est ce que relève une étude de la plateforme de déménagement MOVU.

Quelque 400 000 ménages suisses déménagent chaque année. Or, changer de logement a un coût, entre 1500 et 3000 francs. Les Alémaniques sont les plus dépensiers, comme l'indique MOVU, une filiale de la Baloise, dans un communiqué publié jeudi.

Par exemple, les Zougois dépensent plus de 2000 francs pour leur déménagement, contre 1500 francs pour les Genevois. Pour un même nombre de pièces, les romands déboursent jusqu'à 23% de moins que les alémaniques.

Peuple suisse locataire et prévoyant

La majeure partie de la population vit dans des habitations en location. En Suisse alémanique, 84% des personnes qui déménagent sont dans cette situation. C'est un peu plus qu'en Suisse romande, où la part de propriétaires qui changent de logement est légèrement plus élevée.

Locataires et propriétaires confondus, les Suisses prennent leurs avances: 42% des personnes qui changent de logement commencent à planifier leur déménagement au plus tôt 30 jours avant celui-ci. Ce n'est pas le cas des Thurgoviens, qui commencent leur planification quelque 60 jours avant le déménagement. Les Genevois, eux, y consacrent deux fois moins de temps.

Par ailleurs, des différences existent entre ville et campagne: douze jours de plus sont nécessaires en milieu rural pour la préparation.

Des sportifs aux mélomanes

Les familles emportent en moyenne 31 cartons, contre 19 pour les personnes seules. En outre, le matériel transporté varie selon les cantons. Les machines à laver constituent l'objet le plus couramment déménagé à Genève, à Neuchâtel et en Valais.

Les équipements de sport, comme des vélos ou des skis, sont les plus fréquents à Soleure, à Zoug et en Thurgovie, tandis que les articles de puériculture sont les plus transportés dans les cantons de Berne et des Grisons. La musique semble importante à Genève et dans les deux cantons de Bâle: ce sont les régions où le plus d'instruments de musique sont déménagés.

Pour réaliser cette enquête, MOVU a interrogé 5265 clients et analysé les données anonymisées de 62'000 demandes d'offres. (ats/nxp)