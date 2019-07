Des milliers de Catalans manifestent à Strasbourg

Plusieurs milliers de Catalans manifestaient mardi matin devant le Parlement européen à Strasbourg pour protester contre l'impossibilité pour trois indépendantistes élus fin mai de siéger pour la session inaugurale. Dès 9h30, ils étaient au moins 4000, selon la police, à agiter le drapeau de la Catalogne sur l'esplanade devant le Parlement européen.

Une scène a été montée devant l'institution, les forces de l'ordre étaient en nombre et les transports publics ne pouvaient plus atteindre la symbolique tour évidée qui accueille pour la première fois dans son hémicycle les 751 eurodéputés élus fin mai.

Cette session d'ouverture de la nouvelle législature sera marquée par au moins trois sièges vides, ceux de trois indépendantistes catalans élus en Espagne mais dont Madrid bloque la prise de fonction, puisque leur situation les a empêchés de prêter serment dans la capitale espagnole.

Morning #Strasbourg!

Here we are defending 2M votes for @KRLS @toni_comin and @junqueras

The demonstration is to defend democracy, civil and political rights against the spanish political repression and the complicity of Europe!

Wake up!#democracy #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/t7vUkgZBDz