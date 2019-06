Des poisons dans les jardins familiaux

La Confédération veut restreindre l'accès aux pesticides à des privés, écrivent «Ostschweiz am Sonntag» et «Zentralschweiz am Sonntag», tous les deux publiés pour la dernière fois dimanche.

D'après des estimations, les particuliers utilisent entre 100 et 200 tonnes de produits phytosanitaires par an. Cela correspond à 5 à 10% des pesticides vendus en Suisse. Selon des experts, cités par les journaux, il serait extrêmement facile de nos jours de trouver des produits très puissants, même pour les jardiniers amateurs.

Pas facile de s'y retrouver

«Aujourd'hui, il est effrayant de trouver dans le commerce des substances très puissantes», s'inquiète David Huber de l'organisation Bioterra Organic and Natural Garden. L'ingénieur en environnement évoque une grande variété de produits, «y compris de nombreux produits à fort potentiel de dégâts pour l'homme et la nature». Et d'ajouter: «Il n'est pas facile pour les amateurs de s'y retrouver dans cette jungle. D'autant plus que certains noms sont trompeurs, comme celui d'une substance appelée "insecticide naturel", alors qu'elle est très toxique pour les organismes aquatiques». En outre, de nombreux privés utilisent mal ces produits.

L'utilisation de pesticides dans les jardins fait désormais l'objet de pressions politiques depuis les discussion sur les deux initiatives «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» et «Pour une eau potable propre et une alimentation saine». En effet, le conseiller national Karl Vogler (PCS/OW) a déposé une motion demandant que Berne élabore un plan d'action pour réduire l'utilisation des pesticides en dehors de l'agriculture. Son texte est largement soutenu à gauche comme à droite.

Serrage de vis

Dans sa réponse, le Conseil fédéral soutient la démarche du parlementaire et se dit lui aussi surpris «que la plupart des pesticides homologués pour l'agriculture soient également librement accessibles aux particuliers». Du coup, Berne veut restreindre leur offre à long terme. L'Office fédéral de l'agriculture a vérifié déjà si tous les produits phytosanitaires conviennent à un «usage non professionnel». La liste des produits sera bientôt publiée. D'autres restrictions sont prévues: ainsi à partir de 2022,les jardiniers amateurs ne pourront plus acheter que des produits phytosanitaires spécialement approuvés pour eux. (nxp)