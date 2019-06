Des robots pourraient faire la classe

Aujourd'hui déjà des outils informatiques sont mis à contribution dans l'enseignement. En Corée du Sud, il existe des robots qui enseignent l'anglais. Des enfants hospitalisés et absents pour une longue durée par exemple pourraient participer à la classe grâce à un avatar, déclare Beat Zemp dans la Schweiz am Wochenende de samedi. Ils pourraient piloter le robot avec une tablette et ne rateraient rien. «L'enfant verrait et entendrait tout et resterait intégré à sa classe jusqu'à ce qu'il soit remis». Mais il est difficile de dire de quelle manière l'informatisation va modifier le métier d'enseignant. Si l'on en croit certains experts, c'est surtout le métier de maître d'école primaire qui sera le moins touché. (ats/nxp)