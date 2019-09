Des Suisses touchés par la débâcle appellent à l'aide

Des Suisses sont aussi touchés par la débâcle du voyagiste britannique Cook. Près de 90 personnes ont contacté le TCS lundi pour demander une assistance.

Les dossiers ouverts concernent des voyages principalement dans le bassin méditerranéen, mais aussi l'Ile Maurice, le Kenya ou encore les Maldives, a indiqué le TCS dans un communiqué lundi. L'agence de voyage Kuoni est également concernée pour quelques dizaines de personnes, selon la RTS.

L'impact reste toutefois bien plus faible en Suisse et encore plus en Suisse romande que dans le nord de l'Europe, car le voyagiste britannique n'y est pas directement actif. (ats/nxp)