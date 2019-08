Deux motards meurent dans un accident

Un motocycliste a percuté samedi soir un autre motocycliste circulant en sens inverse à Vicosoprano dans les Grisons. Les deux conducteurs sont morts sur le lieu de l'accident, a précisé la police cantonale grisonne dans la soirée.

L'un des conducteurs faisait partie d'un groupe vaudois de 35 motos. Parti de Vicosoprano, il roulait en direction de Casaccia quand il est entré en collision avec un motocycliste tessinois de 44 ans circulant dans l'autre sens, a indiqué la police.

Malgré les tentatives de réanimation par les équipes de secours, les deux conducteurs sont morts sur les lieux de l'accident. Le passager de l'une des motos a été grièvement blessé et a été transporté à l'hôpital cantonal de Coire.

Les causes de l'accident ne sont pas connues pour l'instant et devront être déterminées par la police cantonale. La route entre Casaccia et Vicosoprano a dû être fermée dans les deux sens pendant environ trois heures. (ats/nxp)