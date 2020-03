Deux nouveaux léopards des neiges au zoo de Zurich

Deux nouveaux léopards des neiges - un mâle et une femelle de 2 ans - vivent depuis peu dans le zoo de Zurich. Leur arrivée marque un changement de génération et augure d'un nouveau cycle de reproduction.

La femelle Saïda est arrivée en décembre en provenance d'un zoo anglais, indique le zoo de Zurich. Elle a effectué sa période de quarantaine et vit depuis janvier dans l'installation en plein air des léopards des neiges. Les responsables de l'institution l'ont présentée mercredi aux médias à travers une vidéo-conférence diffusée sur Facebook en raison de la vague de coronavirus.

Saïda dispose de l'espace en plein air en alternance avec l'actuel maître des lieux, son grand-père Villy, bientôt âgé de 17 ans.

Encore séparés pour l'instant

Le jeune mâle Shahrukh est, lui, arrivé à Zurich fin janvier, en provenance d'Angleterre également. Encore séparé des deux autres congénères, il vient de sortir de sa période de quarantaine et explore encore les recoins de son nouvel espace. Le feu vert attendu du programme européen de maintien de l'espèce lui permettra à l'avenir de faire connaissance avec Saïda.

Les léopards des neiges disposent d'une longue fourrure épaisse les protégeant contre le froid. Leur couleur grise, blanchâtre et jaunâtre et le motif tacheté de leur pelage leur permettent de se camoufler dans un environnement rocheux.

Espèce menacée

Actuellement, 183 léopards des neiges vivent dans 82 zoos européens. L'espace naturel de ces félins se trouve en Asie centrale et dans le massif de l'Himalaya, entre 3000 et 5000 mètres d'altitude, voire jusqu'à 5800 mètres dans des cas extrêmes. Leur population, estimée entre 2600 et 8000 individus, est en déclin en raison du braconnage, principalement.

Depuis le week-end dernier, il n'est plus possible de visiter le zoo de Zurich en raison de la crise du coronavirus. L'institution doit rester fermée jusqu'au 19 avril au moins. (ats/nxp)