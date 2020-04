Un drive-in de dépistage avec inscription à Berne

Un drive-in de dépistage du coronavirus avec inscription en ligne est opérationnel depuis jeudi à midi à Berne. Il est également ouvert aux personnes qui n'appartiennent pas aux groupes à risques.

Les personnes qui pourraient être porteuses du virus peuvent s'y faire tester rapidement sans sortir de leur voiture pour à la fois des raisons de sécurité et de rapidité, a expliqué le canton de Berne. Elles n'ont pas besoin d'avoir une recommandation d'un médecin comme cela est le cas ailleurs pour ce genre de tests.

«Le drive-in va nous permettre d'offrir une prestation qui nous manquait jusqu'à présent pour les tests du coronavirus», a relevé le conseiller d'Etat Pierre Alain Schnegg. Pour le directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, il est désormais possible d'effectuer des tests de façon plus efficiente.

Questionnaire en ligne

La personne qui souhaite se faire tester devra juste répondre à un questionnaire en ligne pour savoir si un test est opportun. Si tel est le cas, la personne reçoit un ticket et est invitée à se rendre sur place. L'accès est refusé aux personnes qui ne disposent pas d'un ticket.

Entre 200 et 300 tests peuvent être effectués chaque jour par le personnel médical dans ce drive-in. La procédure prend environ une quinzaine de minutes. Ce projet pourrait être étendu ailleurs en Suisse.

Pas de piétons ou de deux-roues

Situé sur le site de la BEA, Expo à Berne, ce centre de dépistage du coronavirus est facilement accessible en voiture. Les piétons, les cyclistes et les motards ne peuvent pas y être testés.

L'infrastructure est gérée en collaboration avec la Croix-Rouge suisse, la coopérative professionnelle des pharmaciens suisses (Ofac) et les entrepreprises Medgate et Viollier. (ats/nxp)