Droit de vote communal en vue pour les étrangers

Le parlement du canton de Zurich a soutenu lundi une initiative de l'exécutif de la ville de Zurich demandant l'introduction du droit de vote au niveau communal pour les étrangers. Ce n'est qu'une première étape. Si le parlement accepte un projet de loi, le peuple aura le dernier mot.

L'initiative de l'exécutif de la ville de Zurich demande que les communes puissent, si elles le souhaitent, introduire le droit de vote pour les étrangers. Seraient concernés les étrangers résidant depuis au moins deux ans dans une commune.

La maire de Zurich, Corine Mauch, est venue défendre l'initiative devant le parlement cantonal. Compte tenu du nombre important d'étrangers dans le canton et dans la ville de Zurich, il serait démocratiquement souhaitable que des décisions politiques soient soutenues par un plus grand nombre de citoyens, a-t-elle déclaré.

Choix laissé aux communes

L'exécutif de la ville souhaite que les étrangers puissent être impliqués dans les décisions politiques. Le délai de dix ans pour la naturalisation écarte des étrangers bien intégrés de la vie politique. L'initiative laisse aux communes le choix d'accorder ou non le droit de vote aux étrangers, a souligné la maire de Zurich.

L'initiative des autorités zurichoises a été soutenue au parlement cantonal par 87 voix. Il en fallait au moins 60 pour que la procédure se poursuive. Le texte a obtenu le soutien du PS, des Vert'libéraux, des Verts, de la Liste alternative et d'une partie du groupe PDC.

Naturalisation

L'UDC, le PLR, l'UDF, les Évangéliques et une partie du PDC se sont prononcés contre le droit de vote des étrangers. Pour eux, l'obtention du droit de vote passe par la naturalisation, seule garantie que les étrangers comprennent bien le système politique suisse «unique».

Une commission du parlement cantonal va maintenant s'occuper du dossier. Le législatif cantonal devra ensuite se prononcer une nouvelle fois. En cas de oui, une modification de la constitution cantonale sera nécessaire. Le peuple sera donc appelé à voter.

Ce n'est qu'une fois que la constitution sera modifiée que les communes pourront introduire le droit de vote pour les étrangers si elles le désirent. À chaque fois, une votation communale sera nécessaire.

Initiative à Soleure

Une initiative similaire a été déposée en octobre dernier dans le canton de Soleure par le PS et les Verts. Elle demande que les communes qui le souhaitent puissent accorder le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers disposant d'un permis C. Dans le canton, 42'000 personnes pourraient être concernées, soit 16% de la population.

En Suisse romande, quatre cantons accordent le droit de vote et d'éligibilité au niveau communal: Vaud, Fribourg, Neuchâtel et le Jura. Le canton de Genève donne le droit de vote, mais pas d'éligibilité. En Suisse alémanique, Bâle-Ville, les Grisons et Appenzell Rhodes-Intérieures autorisent leurs communes à donner le droit de vote aux étrangers. (ats/nxp)